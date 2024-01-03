SinaisSeções
Lorenzo Luca Lipari

Father

Lorenzo Luca Lipari
0 comentários
107 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 -70%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
12 674
Negociações com lucro:
10 812 (85.30%)
Negociações com perda:
1 862 (14.69%)
Melhor negociação:
163.77 EUR
Pior negociação:
-1 476.35 EUR
Lucro bruto:
16 421.25 EUR (1 317 239 pips)
Perda bruta:
-20 470.21 EUR (1 559 591 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1553 (1 908.65 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
1 908.65 EUR (1553)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
99.06%
Depósito máximo carregado:
200.00%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.51
Negociações longas:
6 214 (49.03%)
Negociações curtas:
6 460 (50.97%)
Fator de lucro:
0.80
Valor esperado:
-0.32 EUR
Lucro médio:
1.52 EUR
Perda média:
-10.99 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
199 (-3 098.45 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-3 717.30 EUR (98)
Crescimento mensal:
7.82%
Previsão anual:
94.83%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 290.59 EUR
Máximo:
7 948.25 EUR (91.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
84.37% (7 942.83 EUR)
Pelo Capital Líquido:
70.67% (2 563.72 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 12673
EURUSD 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD -4.6K
EURUSD 0
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD -242K
EURUSD 12
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +163.77 EUR
Pior negociação: -1 476 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 1553
Máximo de perdas consecutivas: 98
Máximo lucro consecutivo: +1 908.65 EUR
Máxima perda consecutiva: -3 098.45 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Ava-Real 1-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
GoMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
0.11 × 35
ICMarketsSC-MT5-2
0.23 × 370
ICMarketsSC-MT5-4
0.41 × 808
TradeMaxGlobal-Live
0.46 × 13
Ava-Real 1-MT5
0.49 × 767
Exness-MT5Real7
0.58 × 31
Exness-MT5Real34
0.79 × 85
Pepperstone-MT5-Live01
1.00 × 36
Exness-MT5Real31
1.27 × 59
ZeroMarkets-1
1.46 × 63
MishovMarkets-Live
2.52 × 21
VantageInternational-Live
3.29 × 110
RoboForex-Pro
3.90 × 21
BlackBullMarkets-Live
7.00 × 2
VantageInternational-Live 10
9.00 × 2
This fully automated trading system is based on a simple principle: why do we have to predict the market? We can just follow it!
Sem comentários
