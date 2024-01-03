- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
12 674
Negociações com lucro:
10 812 (85.30%)
Negociações com perda:
1 862 (14.69%)
Melhor negociação:
163.77 EUR
Pior negociação:
-1 476.35 EUR
Lucro bruto:
16 421.25 EUR (1 317 239 pips)
Perda bruta:
-20 470.21 EUR (1 559 591 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1553 (1 908.65 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
1 908.65 EUR (1553)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
99.06%
Depósito máximo carregado:
200.00%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.51
Negociações longas:
6 214 (49.03%)
Negociações curtas:
6 460 (50.97%)
Fator de lucro:
0.80
Valor esperado:
-0.32 EUR
Lucro médio:
1.52 EUR
Perda média:
-10.99 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
199 (-3 098.45 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-3 717.30 EUR (98)
Crescimento mensal:
7.82%
Previsão anual:
94.83%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 290.59 EUR
Máximo:
7 948.25 EUR (91.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
84.37% (7 942.83 EUR)
Pelo Capital Líquido:
70.67% (2 563.72 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|12673
|EURUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|-4.6K
|EURUSD
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|-242K
|EURUSD
|12
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +163.77 EUR
Pior negociação: -1 476 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 1553
Máximo de perdas consecutivas: 98
Máximo lucro consecutivo: +1 908.65 EUR
Máxima perda consecutiva: -3 098.45 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Ava-Real 1-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 90
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.23 × 370
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.41 × 808
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.46 × 13
|
Ava-Real 1-MT5
|0.49 × 767
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 31
|
Exness-MT5Real34
|0.79 × 85
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.00 × 36
|
Exness-MT5Real31
|1.27 × 59
|
ZeroMarkets-1
|1.46 × 63
|
MishovMarkets-Live
|2.52 × 21
|
VantageInternational-Live
|3.29 × 110
|
RoboForex-Pro
|3.90 × 21
|
BlackBullMarkets-Live
|7.00 × 2
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 2
This fully automated trading system is based on a simple principle: why do we have to predict the market? We can just follow it!
Sem comentários