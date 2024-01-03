- Crescita
Trade:
12 453
Profit Trade:
10 691 (85.85%)
Loss Trade:
1 762 (14.15%)
Best Trade:
163.77 EUR
Worst Trade:
-1 476.35 EUR
Profitto lordo:
15 073.81 EUR (1 302 970 pips)
Perdita lorda:
-18 608.02 EUR (1 547 650 pips)
Vincite massime consecutive:
1553 (1 908.65 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 908.65 EUR (1553)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
99.06%
Massimo carico di deposito:
200.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.47
Long Trade:
6 112 (49.08%)
Short Trade:
6 341 (50.92%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-0.28 EUR
Profitto medio:
1.41 EUR
Perdita media:
-10.56 EUR
Massime perdite consecutive:
199 (-3 098.45 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3 717.30 EUR (98)
Crescita mensile:
-7.80%
Previsione annuale:
-94.65%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 801.73 EUR
Massimale:
7 459.39 EUR (86.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
82.95% (7 124.45 EUR)
Per equità:
70.67% (2 563.72 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|12452
|EURUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-4K
|EURUSD
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-245K
|EURUSD
|12
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +163.77 EUR
Worst Trade: -1 476 EUR
Vincite massime consecutive: 1553
Massime perdite consecutive: 98
Massimo profitto consecutivo: +1 908.65 EUR
Massima perdita consecutiva: -3 098.45 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 1-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 36
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 90
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.30 × 20
|
Ava-Real 1-MT5
|0.49 × 767
|
RoboForex-Pro
|0.50 × 2
Questo trading system completamente automatizzato si basa su un semplice principio: perché dobbiamo prevedere il mercato? Possiamo semplicemente seguirlo!
