Lorenzo Luca Lipari

Father

Lorenzo Luca Lipari
0 recensioni
91 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 -65%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12 453
Profit Trade:
10 691 (85.85%)
Loss Trade:
1 762 (14.15%)
Best Trade:
163.77 EUR
Worst Trade:
-1 476.35 EUR
Profitto lordo:
15 073.81 EUR (1 302 970 pips)
Perdita lorda:
-18 608.02 EUR (1 547 650 pips)
Vincite massime consecutive:
1553 (1 908.65 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 908.65 EUR (1553)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
99.06%
Massimo carico di deposito:
200.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.47
Long Trade:
6 112 (49.08%)
Short Trade:
6 341 (50.92%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-0.28 EUR
Profitto medio:
1.41 EUR
Perdita media:
-10.56 EUR
Massime perdite consecutive:
199 (-3 098.45 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3 717.30 EUR (98)
Crescita mensile:
-7.80%
Previsione annuale:
-94.65%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 801.73 EUR
Massimale:
7 459.39 EUR (86.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
82.95% (7 124.45 EUR)
Per equità:
70.67% (2 563.72 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 12452
EURUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -4K
EURUSD 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -245K
EURUSD 12
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +163.77 EUR
Worst Trade: -1 476 EUR
Vincite massime consecutive: 1553
Massime perdite consecutive: 98
Massimo profitto consecutivo: +1 908.65 EUR
Massima perdita consecutiva: -3 098.45 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 1-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 36
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.30 × 20
Ava-Real 1-MT5
0.49 × 767
RoboForex-Pro
0.50 × 2
Questo trading system completamente automatizzato si basa su un semplice principio: perché dobbiamo prevedere il mercato? Possiamo semplicemente seguirlo!

Non ci sono recensioni
2025.10.01 17:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 20:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 11:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 09:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 12:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 07:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 11:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 07:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 13:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 09:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 08:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 06:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.07 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 08:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 11:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.16 05:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 15:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
