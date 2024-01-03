- 자본
- 축소
트레이드:
12 674
이익 거래:
10 812 (85.30%)
손실 거래:
1 862 (14.69%)
최고의 거래:
163.77 EUR
최악의 거래:
-1 476.35 EUR
총 수익:
16 421.25 EUR (1 317 239 pips)
총 손실:
-20 470.21 EUR (1 559 591 pips)
연속 최대 이익:
1553 (1 908.65 EUR)
연속 최대 이익:
1 908.65 EUR (1553)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
99.06%
최대 입금량:
200.00%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.51
롱(주식매수):
6 214 (49.03%)
숏(주식차입매도):
6 460 (50.97%)
수익 요인:
0.80
기대수익:
-0.32 EUR
평균 이익:
1.52 EUR
평균 손실:
-10.99 EUR
연속 최대 손실:
199 (-3 098.45 EUR)
연속 최대 손실:
-3 717.30 EUR (98)
월별 성장률:
7.82%
연간 예측:
94.83%
Algo 트레이딩:
91%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 290.59 EUR
최대한의:
7 948.25 EUR (91.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
84.37% (7 942.83 EUR)
자본금별:
70.67% (2 563.72 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|12673
|EURUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|-4.6K
|EURUSD
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|-242K
|EURUSD
|12
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +163.77 EUR
최악의 거래: -1 476 EUR
연속 최대 이익: 1553
연속 최대 손실: 98
연속 최대 이익: +1 908.65 EUR
연속 최대 손실: -3 098.45 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Ava-Real 1-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 90
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.23 × 370
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.41 × 808
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.46 × 13
|
Ava-Real 1-MT5
|0.49 × 767
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 31
|
Exness-MT5Real34
|0.79 × 85
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.00 × 36
|
Exness-MT5Real31
|1.27 × 59
|
ZeroMarkets-1
|1.46 × 63
|
MishovMarkets-Live
|2.52 × 21
|
VantageInternational-Live
|3.29 × 110
|
RoboForex-Pro
|3.90 × 21
|
BlackBullMarkets-Live
|7.00 × 2
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 2
This fully automated trading system is based on a simple principle: why do we have to predict the market? We can just follow it!
리뷰 없음