Lorenzo Luca Lipari

Father

Lorenzo Luca Lipari
0 리뷰
107
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2024 -70%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
12 674
이익 거래:
10 812 (85.30%)
손실 거래:
1 862 (14.69%)
최고의 거래:
163.77 EUR
최악의 거래:
-1 476.35 EUR
총 수익:
16 421.25 EUR (1 317 239 pips)
총 손실:
-20 470.21 EUR (1 559 591 pips)
연속 최대 이익:
1553 (1 908.65 EUR)
연속 최대 이익:
1 908.65 EUR (1553)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
99.06%
최대 입금량:
200.00%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.51
롱(주식매수):
6 214 (49.03%)
숏(주식차입매도):
6 460 (50.97%)
수익 요인:
0.80
기대수익:
-0.32 EUR
평균 이익:
1.52 EUR
평균 손실:
-10.99 EUR
연속 최대 손실:
199 (-3 098.45 EUR)
연속 최대 손실:
-3 717.30 EUR (98)
월별 성장률:
7.82%
연간 예측:
94.83%
Algo 트레이딩:
91%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 290.59 EUR
최대한의:
7 948.25 EUR (91.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
84.37% (7 942.83 EUR)
자본금별:
70.67% (2 563.72 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 12673
EURUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD -4.6K
EURUSD 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD -242K
EURUSD 12
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +163.77 EUR
최악의 거래: -1 476 EUR
연속 최대 이익: 1553
연속 최대 손실: 98
연속 최대 이익: +1 908.65 EUR
연속 최대 손실: -3 098.45 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Ava-Real 1-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
GoMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
0.11 × 35
ICMarketsSC-MT5-2
0.23 × 370
ICMarketsSC-MT5-4
0.41 × 808
TradeMaxGlobal-Live
0.46 × 13
Ava-Real 1-MT5
0.49 × 767
Exness-MT5Real7
0.58 × 31
Exness-MT5Real34
0.79 × 85
Pepperstone-MT5-Live01
1.00 × 36
Exness-MT5Real31
1.27 × 59
ZeroMarkets-1
1.46 × 63
MishovMarkets-Live
2.52 × 21
VantageInternational-Live
3.29 × 110
RoboForex-Pro
3.90 × 21
BlackBullMarkets-Live
7.00 × 2
VantageInternational-Live 10
9.00 × 2
This fully automated trading system is based on a simple principle: why do we have to predict the market? We can just follow it!
리뷰 없음
2026.01.05 18:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 12:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 17:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 18:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 22:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 17:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 20:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 11:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 09:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 12:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 07:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 11:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 07:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 13:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
