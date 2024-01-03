SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Father
Lorenzo Luca Lipari

Father

Lorenzo Luca Lipari
0 Bewertungen
107 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 -70%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
12 674
Gewinntrades:
10 812 (85.30%)
Verlusttrades:
1 862 (14.69%)
Bester Trade:
163.77 EUR
Schlechtester Trade:
-1 476.35 EUR
Bruttoprofit:
16 421.25 EUR (1 317 239 pips)
Bruttoverlust:
-20 470.21 EUR (1 559 591 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1553 (1 908.65 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 908.65 EUR (1553)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
99.06%
Max deposit load:
200.00%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.51
Long-Positionen:
6 214 (49.03%)
Short-Positionen:
6 460 (50.97%)
Profit-Faktor:
0.80
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.32 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.52 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-10.99 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
199 (-3 098.45 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 717.30 EUR (98)
Wachstum pro Monat :
7.82%
Jahresprognose:
94.83%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 290.59 EUR
Maximaler:
7 948.25 EUR (91.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
84.37% (7 942.83 EUR)
Kapital:
70.67% (2 563.72 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 12673
EURUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD -4.6K
EURUSD 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD -242K
EURUSD 12
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +163.77 EUR
Schlechtester Trade: -1 476 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1553
Max. aufeinandergehende Verluste: 98
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 908.65 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 098.45 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Ava-Real 1-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
GoMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
0.11 × 35
ICMarketsSC-MT5-2
0.23 × 370
ICMarketsSC-MT5-4
0.41 × 808
TradeMaxGlobal-Live
0.46 × 13
Ava-Real 1-MT5
0.49 × 767
Exness-MT5Real7
0.58 × 31
Exness-MT5Real34
0.79 × 85
Pepperstone-MT5-Live01
1.00 × 36
Exness-MT5Real31
1.27 × 59
ZeroMarkets-1
1.46 × 63
MishovMarkets-Live
2.52 × 21
VantageInternational-Live
3.29 × 110
RoboForex-Pro
3.90 × 21
BlackBullMarkets-Live
7.00 × 2
VantageInternational-Live 10
9.00 × 2
This fully automated trading system is based on a simple principle: why do we have to predict the market? We can just follow it!
Keine Bewertungen
