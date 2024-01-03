- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
12 674
Gewinntrades:
10 812 (85.30%)
Verlusttrades:
1 862 (14.69%)
Bester Trade:
163.77 EUR
Schlechtester Trade:
-1 476.35 EUR
Bruttoprofit:
16 421.25 EUR (1 317 239 pips)
Bruttoverlust:
-20 470.21 EUR (1 559 591 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1553 (1 908.65 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 908.65 EUR (1553)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
99.06%
Max deposit load:
200.00%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.51
Long-Positionen:
6 214 (49.03%)
Short-Positionen:
6 460 (50.97%)
Profit-Faktor:
0.80
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.32 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.52 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-10.99 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
199 (-3 098.45 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 717.30 EUR (98)
Wachstum pro Monat :
7.82%
Jahresprognose:
94.83%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 290.59 EUR
Maximaler:
7 948.25 EUR (91.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
84.37% (7 942.83 EUR)
Kapital:
70.67% (2 563.72 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|12673
|EURUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|-4.6K
|EURUSD
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|-242K
|EURUSD
|12
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +163.77 EUR
Schlechtester Trade: -1 476 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1553
Max. aufeinandergehende Verluste: 98
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 908.65 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 098.45 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Ava-Real 1-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 90
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.23 × 370
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.41 × 808
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.46 × 13
|
Ava-Real 1-MT5
|0.49 × 767
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 31
|
Exness-MT5Real34
|0.79 × 85
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.00 × 36
|
Exness-MT5Real31
|1.27 × 59
|
ZeroMarkets-1
|1.46 × 63
|
MishovMarkets-Live
|2.52 × 21
|
VantageInternational-Live
|3.29 × 110
|
RoboForex-Pro
|3.90 × 21
|
BlackBullMarkets-Live
|7.00 × 2
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 2
This fully automated trading system is based on a simple principle: why do we have to predict the market? We can just follow it!
Keine Bewertungen