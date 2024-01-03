- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
12 674
盈利交易:
10 812 (85.30%)
亏损交易:
1 862 (14.69%)
最好交易:
163.77 EUR
最差交易:
-1 476.35 EUR
毛利:
16 421.25 EUR (1 317 239 pips)
毛利亏损:
-20 470.21 EUR (1 559 591 pips)
最大连续赢利:
1553 (1 908.65 EUR)
最大连续盈利:
1 908.65 EUR (1553)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
99.06%
最大入金加载:
200.00%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.51
长期交易:
6 214 (49.03%)
短期交易:
6 460 (50.97%)
利润因子:
0.80
预期回报:
-0.32 EUR
平均利润:
1.52 EUR
平均损失:
-10.99 EUR
最大连续失误:
199 (-3 098.45 EUR)
最大连续亏损:
-3 717.30 EUR (98)
每月增长:
7.82%
年度预测:
94.83%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
4 290.59 EUR
最大值:
7 948.25 EUR (91.81%)
相对跌幅:
结余:
84.37% (7 942.83 EUR)
净值:
70.67% (2 563.72 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|12673
|EURUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-4.6K
|EURUSD
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|-242K
|EURUSD
|12
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +163.77 EUR
最差交易: -1 476 EUR
最大连续赢利: 1553
最大连续失误: 98
最大连续盈利: +1 908.65 EUR
最大连续亏损: -3 098.45 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Ava-Real 1-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 90
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.23 × 370
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.41 × 808
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.46 × 13
|
Ava-Real 1-MT5
|0.49 × 767
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 31
|
Exness-MT5Real34
|0.79 × 85
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.00 × 36
|
Exness-MT5Real31
|1.27 × 59
|
ZeroMarkets-1
|1.46 × 63
|
MishovMarkets-Live
|2.52 × 21
|
VantageInternational-Live
|3.29 × 110
|
RoboForex-Pro
|3.90 × 21
|
BlackBullMarkets-Live
|7.00 × 2
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 2
This fully automated trading system is based on a simple principle: why do we have to predict the market? We can just follow it!
