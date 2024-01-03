信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Father
Lorenzo Luca Lipari

Father

Lorenzo Luca Lipari
107
0 / 0 USD
增长自 2024 -70%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
12 674
盈利交易:
10 812 (85.30%)
亏损交易:
1 862 (14.69%)
最好交易:
163.77 EUR
最差交易:
-1 476.35 EUR
毛利:
16 421.25 EUR (1 317 239 pips)
毛利亏损:
-20 470.21 EUR (1 559 591 pips)
最大连续赢利:
1553 (1 908.65 EUR)
最大连续盈利:
1 908.65 EUR (1553)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
99.06%
最大入金加载:
200.00%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.51
长期交易:
6 214 (49.03%)
短期交易:
6 460 (50.97%)
利润因子:
0.80
预期回报:
-0.32 EUR
平均利润:
1.52 EUR
平均损失:
-10.99 EUR
最大连续失误:
199 (-3 098.45 EUR)
最大连续亏损:
-3 717.30 EUR (98)
每月增长:
7.82%
年度预测:
94.83%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
4 290.59 EUR
最大值:
7 948.25 EUR (91.81%)
相对跌幅:
结余:
84.37% (7 942.83 EUR)
净值:
70.67% (2 563.72 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 12673
EURUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD -4.6K
EURUSD 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD -242K
EURUSD 12
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +163.77 EUR
最差交易: -1 476 EUR
最大连续赢利: 1553
最大连续失误: 98
最大连续盈利: +1 908.65 EUR
最大连续亏损: -3 098.45 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Ava-Real 1-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
GoMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
0.11 × 35
ICMarketsSC-MT5-2
0.23 × 370
ICMarketsSC-MT5-4
0.41 × 808
TradeMaxGlobal-Live
0.46 × 13
Ava-Real 1-MT5
0.49 × 767
Exness-MT5Real7
0.58 × 31
Exness-MT5Real34
0.79 × 85
Pepperstone-MT5-Live01
1.00 × 36
Exness-MT5Real31
1.27 × 59
ZeroMarkets-1
1.46 × 63
MishovMarkets-Live
2.52 × 21
VantageInternational-Live
3.29 × 110
RoboForex-Pro
3.90 × 21
BlackBullMarkets-Live
7.00 × 2
VantageInternational-Live 10
9.00 × 2
This fully automated trading system is based on a simple principle: why do we have to predict the market? We can just follow it!
2026.01.05 18:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 12:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 17:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 18:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 22:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 17:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 20:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 11:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 09:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 12:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 07:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 11:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 07:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 13:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
