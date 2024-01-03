СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Father
Lorenzo Luca Lipari

Father

Lorenzo Luca Lipari
0 отзывов
107 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 -70%
Ava-Real 1-MT5
1:400
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
12 674
Прибыльных трейдов:
10 812 (85.30%)
Убыточных трейдов:
1 862 (14.69%)
Лучший трейд:
163.77 EUR
Худший трейд:
-1 476.35 EUR
Общая прибыль:
16 421.25 EUR (1 317 239 pips)
Общий убыток:
-20 470.21 EUR (1 559 591 pips)
Макс. серия выигрышей:
1553 (1 908.65 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 908.65 EUR (1553)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
99.06%
Макс. загрузка депозита:
200.00%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.51
Длинных трейдов:
6 214 (49.03%)
Коротких трейдов:
6 460 (50.97%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-0.32 EUR
Средняя прибыль:
1.52 EUR
Средний убыток:
-10.99 EUR
Макс. серия проигрышей:
199 (-3 098.45 EUR)
Макс. убыток в серии:
-3 717.30 EUR (98)
Прирост в месяц:
7.82%
Годовой прогноз:
94.83%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 290.59 EUR
Максимальная:
7 948.25 EUR (91.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
84.37% (7 942.83 EUR)
По эквити:
70.67% (2 563.72 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 12673
EURUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD -4.6K
EURUSD 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD -242K
EURUSD 12
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +163.77 EUR
Худший трейд: -1 476 EUR
Макс. серия выигрышей: 1553
Макс. серия проигрышей: 98
Макс. прибыль в серии: +1 908.65 EUR
Макс. убыток в серии: -3 098.45 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 1-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
GoMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
0.11 × 35
ICMarketsSC-MT5-2
0.23 × 370
ICMarketsSC-MT5-4
0.41 × 808
TradeMaxGlobal-Live
0.46 × 13
Ava-Real 1-MT5
0.49 × 767
Exness-MT5Real7
0.58 × 31
Exness-MT5Real34
0.79 × 85
Pepperstone-MT5-Live01
1.00 × 36
Exness-MT5Real31
1.27 × 59
ZeroMarkets-1
1.46 × 63
MishovMarkets-Live
2.52 × 21
VantageInternational-Live
3.29 × 110
RoboForex-Pro
3.90 × 21
BlackBullMarkets-Live
7.00 × 2
VantageInternational-Live 10
9.00 × 2
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
This fully automated trading system is based on a simple principle: why do we have to predict the market? We can just follow it!
Нет отзывов
2026.01.05 18:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 12:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 17:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 18:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 22:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 17:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 20:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 11:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 09:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 12:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 07:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 11:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 07:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 13:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика