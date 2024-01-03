- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
12 674
Прибыльных трейдов:
10 812 (85.30%)
Убыточных трейдов:
1 862 (14.69%)
Лучший трейд:
163.77 EUR
Худший трейд:
-1 476.35 EUR
Общая прибыль:
16 421.25 EUR (1 317 239 pips)
Общий убыток:
-20 470.21 EUR (1 559 591 pips)
Макс. серия выигрышей:
1553 (1 908.65 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 908.65 EUR (1553)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
99.06%
Макс. загрузка депозита:
200.00%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.51
Длинных трейдов:
6 214 (49.03%)
Коротких трейдов:
6 460 (50.97%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-0.32 EUR
Средняя прибыль:
1.52 EUR
Средний убыток:
-10.99 EUR
Макс. серия проигрышей:
199 (-3 098.45 EUR)
Макс. убыток в серии:
-3 717.30 EUR (98)
Прирост в месяц:
7.82%
Годовой прогноз:
94.83%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 290.59 EUR
Максимальная:
7 948.25 EUR (91.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
84.37% (7 942.83 EUR)
По эквити:
70.67% (2 563.72 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|12673
|EURUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|-4.6K
|EURUSD
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|-242K
|EURUSD
|12
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +163.77 EUR
Худший трейд: -1 476 EUR
Макс. серия выигрышей: 1553
Макс. серия проигрышей: 98
Макс. прибыль в серии: +1 908.65 EUR
Макс. убыток в серии: -3 098.45 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 1-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 90
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.23 × 370
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.41 × 808
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.46 × 13
|
Ava-Real 1-MT5
|0.49 × 767
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 31
|
Exness-MT5Real34
|0.79 × 85
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.00 × 36
|
Exness-MT5Real31
|1.27 × 59
|
ZeroMarkets-1
|1.46 × 63
|
MishovMarkets-Live
|2.52 × 21
|
VantageInternational-Live
|3.29 × 110
|
RoboForex-Pro
|3.90 × 21
|
BlackBullMarkets-Live
|7.00 × 2
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 2
This fully automated trading system is based on a simple principle: why do we have to predict the market? We can just follow it!
Нет отзывов