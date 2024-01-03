シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Father
Lorenzo Luca Lipari

Father

Lorenzo Luca Lipari
レビュー0件
107週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2024 -70%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
12 674
利益トレード:
10 812 (85.30%)
損失トレード:
1 862 (14.69%)
ベストトレード:
163.77 EUR
最悪のトレード:
-1 476.35 EUR
総利益:
16 421.25 EUR (1 317 239 pips)
総損失:
-20 470.21 EUR (1 559 591 pips)
最大連続の勝ち:
1553 (1 908.65 EUR)
最大連続利益:
1 908.65 EUR (1553)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
99.06%
最大入金額:
200.00%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.51
長いトレード:
6 214 (49.03%)
短いトレード:
6 460 (50.97%)
プロフィットファクター:
0.80
期待されたペイオフ:
-0.32 EUR
平均利益:
1.52 EUR
平均損失:
-10.99 EUR
最大連続の負け:
199 (-3 098.45 EUR)
最大連続損失:
-3 717.30 EUR (98)
月間成長:
7.82%
年間予想:
94.83%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 290.59 EUR
最大の:
7 948.25 EUR (91.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
84.37% (7 942.83 EUR)
エクイティによる:
70.67% (2 563.72 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 12673
EURUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD -4.6K
EURUSD 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD -242K
EURUSD 12
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +163.77 EUR
最悪のトレード: -1 476 EUR
最大連続の勝ち: 1553
最大連続の負け: 98
最大連続利益: +1 908.65 EUR
最大連続損失: -3 098.45 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Ava-Real 1-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
GoMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
0.11 × 35
ICMarketsSC-MT5-2
0.23 × 370
ICMarketsSC-MT5-4
0.41 × 808
TradeMaxGlobal-Live
0.46 × 13
Ava-Real 1-MT5
0.49 × 767
Exness-MT5Real7
0.58 × 31
Exness-MT5Real34
0.79 × 85
Pepperstone-MT5-Live01
1.00 × 36
Exness-MT5Real31
1.27 × 59
ZeroMarkets-1
1.46 × 63
MishovMarkets-Live
2.52 × 21
VantageInternational-Live
3.29 × 110
RoboForex-Pro
3.90 × 21
BlackBullMarkets-Live
7.00 × 2
VantageInternational-Live 10
9.00 × 2
This fully automated trading system is based on a simple principle: why do we have to predict the market? We can just follow it!
レビューなし
2026.01.05 18:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 12:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 17:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 18:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 22:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 17:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 20:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 11:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 09:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 12:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 07:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 11:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 07:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 13:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
