トレード:
12 674
利益トレード:
10 812 (85.30%)
損失トレード:
1 862 (14.69%)
ベストトレード:
163.77 EUR
最悪のトレード:
-1 476.35 EUR
総利益:
16 421.25 EUR (1 317 239 pips)
総損失:
-20 470.21 EUR (1 559 591 pips)
最大連続の勝ち:
1553 (1 908.65 EUR)
最大連続利益:
1 908.65 EUR (1553)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
99.06%
最大入金額:
200.00%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.51
長いトレード:
6 214 (49.03%)
短いトレード:
6 460 (50.97%)
プロフィットファクター:
0.80
期待されたペイオフ:
-0.32 EUR
平均利益:
1.52 EUR
平均損失:
-10.99 EUR
最大連続の負け:
199 (-3 098.45 EUR)
最大連続損失:
-3 717.30 EUR (98)
月間成長:
7.82%
年間予想:
94.83%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 290.59 EUR
最大の:
7 948.25 EUR (91.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
84.37% (7 942.83 EUR)
エクイティによる:
70.67% (2 563.72 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|12673
|EURUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|-4.6K
|EURUSD
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|-242K
|EURUSD
|12
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Ava-Real 1-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 90
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.23 × 370
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.41 × 808
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.46 × 13
|
Ava-Real 1-MT5
|0.49 × 767
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 31
|
Exness-MT5Real34
|0.79 × 85
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.00 × 36
|
Exness-MT5Real31
|1.27 × 59
|
ZeroMarkets-1
|1.46 × 63
|
MishovMarkets-Live
|2.52 × 21
|
VantageInternational-Live
|3.29 × 110
|
RoboForex-Pro
|3.90 × 21
|
BlackBullMarkets-Live
|7.00 × 2
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 2
This fully automated trading system is based on a simple principle: why do we have to predict the market? We can just follow it!
