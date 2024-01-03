SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Father
Lorenzo Luca Lipari

Father

Lorenzo Luca Lipari
0 avis
91 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 -65%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
12 453
Bénéfice trades:
10 691 (85.85%)
Perte trades:
1 762 (14.15%)
Meilleure transaction:
163.77 EUR
Pire transaction:
-1 476.35 EUR
Bénéfice brut:
15 073.81 EUR (1 302 970 pips)
Perte brute:
-18 608.02 EUR (1 547 650 pips)
Gains consécutifs maximales:
1553 (1 908.65 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 908.65 EUR (1553)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
99.06%
Charge de dépôt maximale:
200.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.47
Longs trades:
6 112 (49.08%)
Courts trades:
6 341 (50.92%)
Facteur de profit:
0.81
Rendement attendu:
-0.28 EUR
Bénéfice moyen:
1.41 EUR
Perte moyenne:
-10.56 EUR
Pertes consécutives maximales:
199 (-3 098.45 EUR)
Perte consécutive maximale:
-3 717.30 EUR (98)
Croissance mensuelle:
-7.80%
Prévision annuelle:
-94.65%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 801.73 EUR
Maximal:
7 459.39 EUR (86.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
82.95% (7 124.45 EUR)
Par fonds propres:
70.67% (2 563.72 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 12452
EURUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -4K
EURUSD 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -245K
EURUSD 12
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +163.77 EUR
Pire transaction: -1 476 EUR
Gains consécutifs maximales: 1553
Pertes consécutives maximales: 98
Bénéfice consécutif maximal: +1 908.65 EUR
Perte consécutive maximale: -3 098.45 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Ava-Real 1-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 36
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.30 × 20
Ava-Real 1-MT5
0.49 × 767
RoboForex-Pro
0.50 × 2
This fully automated trading system is based on a simple principle: why do we have to predict the market? We can just follow it!
Aucun avis
2025.10.01 17:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 20:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 11:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 09:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 12:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 07:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 11:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 07:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 13:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 09:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 08:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 06:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.07 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 08:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 11:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.16 05:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 15:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
