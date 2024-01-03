- Croissance
Trades:
12 453
Bénéfice trades:
10 691 (85.85%)
Perte trades:
1 762 (14.15%)
Meilleure transaction:
163.77 EUR
Pire transaction:
-1 476.35 EUR
Bénéfice brut:
15 073.81 EUR (1 302 970 pips)
Perte brute:
-18 608.02 EUR (1 547 650 pips)
Gains consécutifs maximales:
1553 (1 908.65 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 908.65 EUR (1553)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
99.06%
Charge de dépôt maximale:
200.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.47
Longs trades:
6 112 (49.08%)
Courts trades:
6 341 (50.92%)
Facteur de profit:
0.81
Rendement attendu:
-0.28 EUR
Bénéfice moyen:
1.41 EUR
Perte moyenne:
-10.56 EUR
Pertes consécutives maximales:
199 (-3 098.45 EUR)
Perte consécutive maximale:
-3 717.30 EUR (98)
Croissance mensuelle:
-7.80%
Prévision annuelle:
-94.65%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 801.73 EUR
Maximal:
7 459.39 EUR (86.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
82.95% (7 124.45 EUR)
Par fonds propres:
70.67% (2 563.72 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|12452
|EURUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|-4K
|EURUSD
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|-245K
|EURUSD
|12
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +163.77 EUR
Pire transaction: -1 476 EUR
Gains consécutifs maximales: 1553
Pertes consécutives maximales: 98
Bénéfice consécutif maximal: +1 908.65 EUR
Perte consécutive maximale: -3 098.45 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Ava-Real 1-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 36
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 90
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.30 × 20
|
Ava-Real 1-MT5
|0.49 × 767
|
RoboForex-Pro
|0.50 × 2
This fully automated trading system is based on a simple principle: why do we have to predict the market? We can just follow it!
