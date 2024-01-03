SeñalesSecciones
Lorenzo Luca Lipari

Father

Lorenzo Luca Lipari
107 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 -70%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
12 674
Transacciones Rentables:
10 812 (85.30%)
Transacciones Irrentables:
1 862 (14.69%)
Mejor transacción:
163.77 EUR
Peor transacción:
-1 476.35 EUR
Beneficio Bruto:
16 421.25 EUR (1 317 239 pips)
Pérdidas Brutas:
-20 470.21 EUR (1 559 591 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1553 (1 908.65 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
1 908.65 EUR (1553)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
99.06%
Carga máxima del depósito:
200.00%
Último trade:
4 minutos
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.51
Transacciones Largas:
6 214 (49.03%)
Transacciones Cortas:
6 460 (50.97%)
Factor de Beneficio:
0.80
Beneficio Esperado:
-0.32 EUR
Beneficio medio:
1.52 EUR
Pérdidas medias:
-10.99 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
199 (-3 098.45 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 717.30 EUR (98)
Crecimiento al mes:
7.82%
Pronóstico anual:
94.83%
Trading algorítmico:
90%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 290.59 EUR
Máxima:
7 948.25 EUR (91.81%)
Reducción relativa:
De balance:
84.37% (7 942.83 EUR)
De fondos:
70.67% (2 563.72 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 12673
EURUSD 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD -4.6K
EURUSD 0
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD -242K
EURUSD 12
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +163.77 EUR
Peor transacción: -1 476 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 1553
Máximo de pérdidas consecutivas: 98
Beneficio máximo consecutivo: +1 908.65 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -3 098.45 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Ava-Real 1-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
GoMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
0.11 × 35
ICMarketsSC-MT5-2
0.23 × 370
ICMarketsSC-MT5-4
0.41 × 808
TradeMaxGlobal-Live
0.46 × 13
Ava-Real 1-MT5
0.49 × 767
Exness-MT5Real7
0.58 × 31
Exness-MT5Real34
0.79 × 85
Pepperstone-MT5-Live01
1.00 × 36
Exness-MT5Real31
1.27 × 59
ZeroMarkets-1
1.46 × 63
MishovMarkets-Live
2.52 × 21
VantageInternational-Live
3.29 × 110
RoboForex-Pro
3.90 × 21
BlackBullMarkets-Live
7.00 × 2
VantageInternational-Live 10
9.00 × 2
This fully automated trading system is based on a simple principle: why do we have to predict the market? We can just follow it!
2026.01.05 18:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 12:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 17:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 18:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 22:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 17:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 20:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 11:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 09:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 12:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 07:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 11:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 07:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 13:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
