Total de Trades:
12 674
Transacciones Rentables:
10 812 (85.30%)
Transacciones Irrentables:
1 862 (14.69%)
Mejor transacción:
163.77 EUR
Peor transacción:
-1 476.35 EUR
Beneficio Bruto:
16 421.25 EUR (1 317 239 pips)
Pérdidas Brutas:
-20 470.21 EUR (1 559 591 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1553 (1 908.65 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
1 908.65 EUR (1553)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
99.06%
Carga máxima del depósito:
200.00%
Último trade:
4 minutos
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.51
Transacciones Largas:
6 214 (49.03%)
Transacciones Cortas:
6 460 (50.97%)
Factor de Beneficio:
0.80
Beneficio Esperado:
-0.32 EUR
Beneficio medio:
1.52 EUR
Pérdidas medias:
-10.99 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
199 (-3 098.45 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 717.30 EUR (98)
Crecimiento al mes:
7.82%
Pronóstico anual:
94.83%
Trading algorítmico:
90%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 290.59 EUR
Máxima:
7 948.25 EUR (91.81%)
Reducción relativa:
De balance:
84.37% (7 942.83 EUR)
De fondos:
70.67% (2 563.72 EUR)
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|12673
|EURUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|-4.6K
|EURUSD
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|-242K
|EURUSD
|12
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Mejor transacción: +163.77 EUR
Peor transacción: -1 476 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 1553
Máximo de pérdidas consecutivas: 98
Beneficio máximo consecutivo: +1 908.65 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -3 098.45 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Ava-Real 1-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 90
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.23 × 370
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.41 × 808
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.46 × 13
|
Ava-Real 1-MT5
|0.49 × 767
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 31
|
Exness-MT5Real34
|0.79 × 85
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.00 × 36
|
Exness-MT5Real31
|1.27 × 59
|
ZeroMarkets-1
|1.46 × 63
|
MishovMarkets-Live
|2.52 × 21
|
VantageInternational-Live
|3.29 × 110
|
RoboForex-Pro
|3.90 × 21
|
BlackBullMarkets-Live
|7.00 × 2
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 2
This fully automated trading system is based on a simple principle: why do we have to predict the market? We can just follow it!
