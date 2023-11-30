SinyallerBölümler
Alexandros Alexandrou

Expert EURUSD Sys01

Alexandros Alexandrou
0 inceleme
Güvenilirlik
96 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 401%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 257
Kârla kapanan işlemler:
955 (75.97%)
Zararla kapanan işlemler:
302 (24.03%)
En iyi işlem:
67.23 EUR
En kötü işlem:
-66.81 EUR
Brüt kâr:
3 344.35 EUR (185 984 pips)
Brüt zarar:
-1 893.01 EUR (139 812 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (46.38 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
132.52 EUR (20)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
79.42%
Maks. mevduat yükü:
19.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.72
Alış işlemleri:
501 (39.86%)
Satış işlemleri:
756 (60.14%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
1.15 EUR
Ortalama kâr:
3.50 EUR
Ortalama zarar:
-6.27 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-105.88 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-153.31 EUR (5)
Aylık büyüme:
14.83%
Yıllık tahmin:
179.99%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
307.42 EUR (15.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.07% (307.04 EUR)
Varlığa göre:
43.91% (376.97 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDp 1249
XAUUSDp 6
BRENT 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDp 1.6K
XAUUSDp 22
BRENT 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDp 44K
XAUUSDp 2K
BRENT 430
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +67.23 EUR
En kötü işlem: -67 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +46.38 EUR
Maksimum ardışık zarar: -105.88 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure


Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type






İnceleme yok
2025.08.05 09:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 13:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 10:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 08:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 21:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 19:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 18:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 09:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.07.18 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 11:05
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2024.02.05 22:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.12.15 16:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2023.11.30 12:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2023.11.30 12:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
