İşlemler:
1 257
Kârla kapanan işlemler:
955 (75.97%)
Zararla kapanan işlemler:
302 (24.03%)
En iyi işlem:
67.23 EUR
En kötü işlem:
-66.81 EUR
Brüt kâr:
3 344.35 EUR (185 984 pips)
Brüt zarar:
-1 893.01 EUR (139 812 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (46.38 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
132.52 EUR (20)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
79.42%
Maks. mevduat yükü:
19.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.72
Alış işlemleri:
501 (39.86%)
Satış işlemleri:
756 (60.14%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
1.15 EUR
Ortalama kâr:
3.50 EUR
Ortalama zarar:
-6.27 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-105.88 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-153.31 EUR (5)
Aylık büyüme:
14.83%
Yıllık tahmin:
179.99%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
307.42 EUR (15.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.07% (307.04 EUR)
Varlığa göre:
43.91% (376.97 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|1249
|XAUUSDp
|6
|BRENT
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDp
|1.6K
|XAUUSDp
|22
|BRENT
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDp
|44K
|XAUUSDp
|2K
|BRENT
|430
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +67.23 EUR
En kötü işlem: -67 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +46.38 EUR
Maksimum ardışık zarar: -105.88 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure
Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 49 USD
401%
0
0
USD
USD
732
EUR
EUR
96
83%
1 257
75%
79%
1.76
1.15
EUR
EUR
44%
1:500