Alexandros Alexandrou

Expert EURUSD Sys01

Alexandros Alexandrou
0 comentários
Confiabilidade
109 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2023 446%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 408
Negociações com lucro:
1 067 (75.78%)
Negociações com perda:
341 (24.22%)
Melhor negociação:
67.23 EUR
Pior negociação:
-66.81 EUR
Lucro bruto:
3 646.29 EUR (207 670 pips)
Perda bruta:
-2 129.00 EUR (158 625 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (81.88 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
132.52 EUR (20)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
81.42%
Depósito máximo carregado:
19.93%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
4.94
Negociações longas:
587 (41.69%)
Negociações curtas:
821 (58.31%)
Fator de lucro:
1.71
Valor esperado:
1.08 EUR
Lucro médio:
3.42 EUR
Perda média:
-6.24 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-105.88 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-153.31 EUR (5)
Crescimento mensal:
-3.22%
Previsão anual:
-39.04%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
307.42 EUR (15.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.07% (307.04 EUR)
Pelo Capital Líquido:
43.91% (376.97 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDp 1400
XAUUSDp 6
BRENT 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDp 1.7K
XAUUSDp 22
BRENT 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDp 47K
XAUUSDp 2K
BRENT 430
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +67.23 EUR
Pior negociação: -67 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +81.88 EUR
Máxima perda consecutiva: -105.88 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure


Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type






2025.08.05 09:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 13:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 10:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 08:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 21:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 19:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 18:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 09:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.07.18 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 11:05
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2024.02.05 22:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.12.15 16:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2023.11.30 12:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2023.11.30 12:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
