Negociações:
1 408
Negociações com lucro:
1 067 (75.78%)
Negociações com perda:
341 (24.22%)
Melhor negociação:
67.23 EUR
Pior negociação:
-66.81 EUR
Lucro bruto:
3 646.29 EUR (207 670 pips)
Perda bruta:
-2 129.00 EUR (158 625 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (81.88 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
132.52 EUR (20)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
81.42%
Depósito máximo carregado:
19.93%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
4.94
Negociações longas:
587 (41.69%)
Negociações curtas:
821 (58.31%)
Fator de lucro:
1.71
Valor esperado:
1.08 EUR
Lucro médio:
3.42 EUR
Perda média:
-6.24 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-105.88 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-153.31 EUR (5)
Crescimento mensal:
-3.22%
Previsão anual:
-39.04%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
307.42 EUR (15.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.07% (307.04 EUR)
Pelo Capital Líquido:
43.91% (376.97 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|1400
|XAUUSDp
|6
|BRENT
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDp
|1.7K
|XAUUSDp
|22
|BRENT
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDp
|47K
|XAUUSDp
|2K
|BRENT
|430
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure
Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type
