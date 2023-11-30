- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 412
Gewinntrades:
1 071 (75.84%)
Verlusttrades:
341 (24.15%)
Bester Trade:
67.23 EUR
Schlechtester Trade:
-66.81 EUR
Bruttoprofit:
3 655.39 EUR (208 154 pips)
Bruttoverlust:
-2 129.00 EUR (158 625 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (81.88 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
132.52 EUR (20)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
82.42%
Max deposit load:
19.93%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
4.97
Long-Positionen:
589 (41.71%)
Short-Positionen:
823 (58.29%)
Profit-Faktor:
1.72
Mathematische Gewinnerwartung:
1.08 EUR
Durchschnittlicher Profit:
3.41 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-6.24 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-105.88 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-153.31 EUR (5)
Wachstum pro Monat :
-2.35%
Jahresprognose:
-28.54%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
307.42 EUR (15.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
38.07% (307.04 EUR)
Kapital:
43.91% (376.97 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|1404
|XAUUSDp
|6
|BRENT
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSDp
|1.7K
|XAUUSDp
|22
|BRENT
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSDp
|48K
|XAUUSDp
|2K
|BRENT
|430
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +67.23 EUR
Schlechtester Trade: -67 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +81.88 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -105.88 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackBullMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure
Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
49 USD pro Monat
452%
0
0
USD
USD
807
EUR
EUR
109
85%
1 412
75%
82%
1.71
1.08
EUR
EUR
44%
1:500