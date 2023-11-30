SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Expert EURUSD Sys01
Alexandros Alexandrou

Expert EURUSD Sys01

Alexandros Alexandrou
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
109 Wochen
0 / 0 USD
Für 49 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 452%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 412
Gewinntrades:
1 071 (75.84%)
Verlusttrades:
341 (24.15%)
Bester Trade:
67.23 EUR
Schlechtester Trade:
-66.81 EUR
Bruttoprofit:
3 655.39 EUR (208 154 pips)
Bruttoverlust:
-2 129.00 EUR (158 625 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (81.88 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
132.52 EUR (20)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
82.42%
Max deposit load:
19.93%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
4.97
Long-Positionen:
589 (41.71%)
Short-Positionen:
823 (58.29%)
Profit-Faktor:
1.72
Mathematische Gewinnerwartung:
1.08 EUR
Durchschnittlicher Profit:
3.41 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-6.24 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-105.88 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-153.31 EUR (5)
Wachstum pro Monat :
-2.35%
Jahresprognose:
-28.54%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
307.42 EUR (15.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
38.07% (307.04 EUR)
Kapital:
43.91% (376.97 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDp 1404
XAUUSDp 6
BRENT 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDp 1.7K
XAUUSDp 22
BRENT 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDp 48K
XAUUSDp 2K
BRENT 430
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +67.23 EUR
Schlechtester Trade: -67 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +81.88 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -105.88 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackBullMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure


Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type






Keine Bewertungen
2025.08.05 09:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 13:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 10:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 08:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 21:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 19:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 18:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 09:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.07.18 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 11:05
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2024.02.05 22:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.12.15 16:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2023.11.30 12:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2023.11.30 12:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
