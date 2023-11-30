信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Expert EURUSD Sys01
Alexandros Alexandrou

Expert EURUSD Sys01

Alexandros Alexandrou
可靠性
109
0 / 0 USD
每月复制 49 USD per 
增长自 2023 445%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 405
盈利交易:
1 065 (75.80%)
亏损交易:
340 (24.20%)
最好交易:
67.23 EUR
最差交易:
-66.81 EUR
毛利:
3 645.12 EUR (207 481 pips)
毛利亏损:
-2 128.93 EUR (158 591 pips)
最大连续赢利:
27 (81.88 EUR)
最大连续盈利:
132.52 EUR (20)
夏普比率:
0.16
交易活动:
81.42%
最大入金加载:
19.93%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.93
长期交易:
584 (41.57%)
短期交易:
821 (58.43%)
利润因子:
1.71
预期回报:
1.08 EUR
平均利润:
3.42 EUR
平均损失:
-6.26 EUR
最大连续失误:
6 (-105.88 EUR)
最大连续亏损:
-153.31 EUR (5)
每月增长:
-3.49%
年度预测:
-42.30%
算法交易:
84%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
307.42 EUR (15.17%)
相对跌幅:
结余:
38.07% (307.04 EUR)
净值:
43.91% (376.97 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSDp 1397
XAUUSDp 6
BRENT 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSDp 1.7K
XAUUSDp 22
BRENT 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSDp 47K
XAUUSDp 2K
BRENT 430
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +67.23 EUR
最差交易: -67 EUR
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +81.88 EUR
最大连续亏损: -105.88 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackBullMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure


Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type






没有评论
2025.08.05 09:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 13:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 10:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 08:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 21:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 19:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 18:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 09:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.07.18 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 11:05
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2024.02.05 22:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.12.15 16:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2023.11.30 12:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2023.11.30 12:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
