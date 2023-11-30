- 成长
交易:
1 405
盈利交易:
1 065 (75.80%)
亏损交易:
340 (24.20%)
最好交易:
67.23 EUR
最差交易:
-66.81 EUR
毛利:
3 645.12 EUR (207 481 pips)
毛利亏损:
-2 128.93 EUR (158 591 pips)
最大连续赢利:
27 (81.88 EUR)
最大连续盈利:
132.52 EUR (20)
夏普比率:
0.16
交易活动:
81.42%
最大入金加载:
19.93%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.93
长期交易:
584 (41.57%)
短期交易:
821 (58.43%)
利润因子:
1.71
预期回报:
1.08 EUR
平均利润:
3.42 EUR
平均损失:
-6.26 EUR
最大连续失误:
6 (-105.88 EUR)
最大连续亏损:
-153.31 EUR (5)
每月增长:
-3.49%
年度预测:
-42.30%
算法交易:
84%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
307.42 EUR (15.17%)
相对跌幅:
结余:
38.07% (307.04 EUR)
净值:
43.91% (376.97 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|1397
|XAUUSDp
|6
|BRENT
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDp
|1.7K
|XAUUSDp
|22
|BRENT
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDp
|47K
|XAUUSDp
|2K
|BRENT
|430
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure
Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type
没有评论
