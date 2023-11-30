SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Expert EURUSD Sys01
Alexandros Alexandrou

Expert EURUSD Sys01

Alexandros Alexandrou
0 comentarios
Fiabilidad
109 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 49 USD al mes
incremento desde 2023 446%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 408
Transacciones Rentables:
1 067 (75.78%)
Transacciones Irrentables:
341 (24.22%)
Mejor transacción:
67.23 EUR
Peor transacción:
-66.81 EUR
Beneficio Bruto:
3 646.29 EUR (207 670 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 129.00 EUR (158 625 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (81.88 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
132.52 EUR (20)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
81.42%
Carga máxima del depósito:
19.93%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
4.94
Transacciones Largas:
587 (41.69%)
Transacciones Cortas:
821 (58.31%)
Factor de Beneficio:
1.71
Beneficio Esperado:
1.08 EUR
Beneficio medio:
3.42 EUR
Pérdidas medias:
-6.24 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-105.88 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-153.31 EUR (5)
Crecimiento al mes:
-2.36%
Pronóstico anual:
-28.64%
Trading algorítmico:
85%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
307.42 EUR (15.17%)
Reducción relativa:
De balance:
38.07% (307.04 EUR)
De fondos:
43.91% (376.97 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDp 1400
XAUUSDp 6
BRENT 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDp 1.7K
XAUUSDp 22
BRENT 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDp 47K
XAUUSDp 2K
BRENT 430
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +67.23 EUR
Peor transacción: -67 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +81.88 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -105.88 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackBullMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure


Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type






No hay comentarios
2025.08.05 09:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 13:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 10:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 08:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 21:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 19:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 18:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 09:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.07.18 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 11:05
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2024.02.05 22:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.12.15 16:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2023.11.30 12:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2023.11.30 12:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
