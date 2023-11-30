- Incremento
Total de Trades:
1 408
Transacciones Rentables:
1 067 (75.78%)
Transacciones Irrentables:
341 (24.22%)
Mejor transacción:
67.23 EUR
Peor transacción:
-66.81 EUR
Beneficio Bruto:
3 646.29 EUR (207 670 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 129.00 EUR (158 625 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (81.88 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
132.52 EUR (20)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
81.42%
Carga máxima del depósito:
19.93%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
4.94
Transacciones Largas:
587 (41.69%)
Transacciones Cortas:
821 (58.31%)
Factor de Beneficio:
1.71
Beneficio Esperado:
1.08 EUR
Beneficio medio:
3.42 EUR
Pérdidas medias:
-6.24 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-105.88 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-153.31 EUR (5)
Crecimiento al mes:
-2.36%
Pronóstico anual:
-28.64%
Trading algorítmico:
85%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
307.42 EUR (15.17%)
Reducción relativa:
De balance:
38.07% (307.04 EUR)
De fondos:
43.91% (376.97 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|1400
|XAUUSDp
|6
|BRENT
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSDp
|1.7K
|XAUUSDp
|22
|BRENT
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSDp
|47K
|XAUUSDp
|2K
|BRENT
|430
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Mejor transacción: +67.23 EUR
Peor transacción: -67 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +81.88 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -105.88 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackBullMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure
Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type
No hay comentarios
