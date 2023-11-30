シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Expert EURUSD Sys01
Alexandros Alexandrou

Expert EURUSD Sys01

Alexandros Alexandrou
レビュー0件
信頼性
109週間
0 / 0 USD
月額  49  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 446%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 408
利益トレード:
1 067 (75.78%)
損失トレード:
341 (24.22%)
ベストトレード:
67.23 EUR
最悪のトレード:
-66.81 EUR
総利益:
3 646.29 EUR (207 670 pips)
総損失:
-2 129.00 EUR (158 625 pips)
最大連続の勝ち:
27 (81.88 EUR)
最大連続利益:
132.52 EUR (20)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
81.42%
最大入金額:
19.93%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
4.94
長いトレード:
587 (41.69%)
短いトレード:
821 (58.31%)
プロフィットファクター:
1.71
期待されたペイオフ:
1.08 EUR
平均利益:
3.42 EUR
平均損失:
-6.24 EUR
最大連続の負け:
6 (-105.88 EUR)
最大連続損失:
-153.31 EUR (5)
月間成長:
-3.45%
年間予想:
-39.04%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
307.42 EUR (15.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.07% (307.04 EUR)
エクイティによる:
43.91% (376.97 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSDp 1400
XAUUSDp 6
BRENT 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSDp 1.7K
XAUUSDp 22
BRENT 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSDp 47K
XAUUSDp 2K
BRENT 430
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +67.23 EUR
最悪のトレード: -67 EUR
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +81.88 EUR
最大連続損失: -105.88 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure


Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type






レビューなし
2025.08.05 09:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 13:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 10:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 08:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 21:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 19:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 18:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 09:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.07.18 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 11:05
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2024.02.05 22:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.12.15 16:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2023.11.30 12:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2023.11.30 12:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
