- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 408
利益トレード:
1 067 (75.78%)
損失トレード:
341 (24.22%)
ベストトレード:
67.23 EUR
最悪のトレード:
-66.81 EUR
総利益:
3 646.29 EUR (207 670 pips)
総損失:
-2 129.00 EUR (158 625 pips)
最大連続の勝ち:
27 (81.88 EUR)
最大連続利益:
132.52 EUR (20)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
81.42%
最大入金額:
19.93%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
4.94
長いトレード:
587 (41.69%)
短いトレード:
821 (58.31%)
プロフィットファクター:
1.71
期待されたペイオフ:
1.08 EUR
平均利益:
3.42 EUR
平均損失:
-6.24 EUR
最大連続の負け:
6 (-105.88 EUR)
最大連続損失:
-153.31 EUR (5)
月間成長:
-3.45%
年間予想:
-39.04%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
307.42 EUR (15.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.07% (307.04 EUR)
エクイティによる:
43.91% (376.97 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|1400
|XAUUSDp
|6
|BRENT
|2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDp
|1.7K
|XAUUSDp
|22
|BRENT
|1
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDp
|47K
|XAUUSDp
|2K
|BRENT
|430
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +67.23 EUR
最悪のトレード: -67 EUR
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +81.88 EUR
最大連続損失: -105.88 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure
Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type
レビューなし
