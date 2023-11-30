시그널섹션
Alexandros Alexandrou

Expert EURUSD Sys01

Alexandros Alexandrou
0 리뷰
안정성
111
0 / 0 USD
월별 49 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 466%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 426
이익 거래:
1 084 (76.01%)
손실 거래:
342 (23.98%)
최고의 거래:
67.23 EUR
최악의 거래:
-66.81 EUR
총 수익:
3 680.89 EUR (210 088 pips)
총 손실:
-2 133.14 EUR (159 006 pips)
연속 최대 이익:
27 (81.88 EUR)
연속 최대 이익:
132.52 EUR (20)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
82.42%
최대 입금량:
19.93%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
5.03
롱(주식매수):
597 (41.87%)
숏(주식차입매도):
829 (58.13%)
수익 요인:
1.73
기대수익:
1.09 EUR
평균 이익:
3.40 EUR
평균 손실:
-6.24 EUR
연속 최대 손실:
6 (-105.88 EUR)
연속 최대 손실:
-153.31 EUR (5)
월별 성장률:
-2.84%
연간 예측:
-33.66%
Algo 트레이딩:
85%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
307.42 EUR (15.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.07% (307.04 EUR)
자본금별:
43.91% (376.97 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSDp 1418
XAUUSDp 6
BRENT 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSDp 1.7K
XAUUSDp 22
BRENT 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSDp 49K
XAUUSDp 2K
BRENT 430
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +67.23 EUR
최악의 거래: -67 EUR
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +81.88 EUR
연속 최대 손실: -105.88 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlackBullMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure


Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type






리뷰 없음
2025.08.05 09:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 13:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 10:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 08:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 21:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 19:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 18:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 09:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.07.18 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 11:05
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2024.02.05 22:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.12.15 16:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2023.11.30 12:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2023.11.30 12:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
