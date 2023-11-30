- 자본
- 축소
트레이드:
1 426
이익 거래:
1 084 (76.01%)
손실 거래:
342 (23.98%)
최고의 거래:
67.23 EUR
최악의 거래:
-66.81 EUR
총 수익:
3 680.89 EUR (210 088 pips)
총 손실:
-2 133.14 EUR (159 006 pips)
연속 최대 이익:
27 (81.88 EUR)
연속 최대 이익:
132.52 EUR (20)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
82.42%
최대 입금량:
19.93%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
5.03
롱(주식매수):
597 (41.87%)
숏(주식차입매도):
829 (58.13%)
수익 요인:
1.73
기대수익:
1.09 EUR
평균 이익:
3.40 EUR
평균 손실:
-6.24 EUR
연속 최대 손실:
6 (-105.88 EUR)
연속 최대 손실:
-153.31 EUR (5)
월별 성장률:
-2.84%
연간 예측:
-33.66%
Algo 트레이딩:
85%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
307.42 EUR (15.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.07% (307.04 EUR)
자본금별:
43.91% (376.97 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|1418
|XAUUSDp
|6
|BRENT
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDp
|1.7K
|XAUUSDp
|22
|BRENT
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDp
|49K
|XAUUSDp
|2K
|BRENT
|430
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlackBullMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure
Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 49 USD
466%
0
0
USD
USD
778
EUR
EUR
111
85%
1 426
76%
82%
1.72
1.09
EUR
EUR
44%
1:500