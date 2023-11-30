SegnaliSezioni
Alexandros Alexandrou

Expert EURUSD Sys01

Alexandros Alexandrou
0 recensioni
Affidabilità
96 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2023 401%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 257
Profit Trade:
955 (75.97%)
Loss Trade:
302 (24.03%)
Best Trade:
67.23 EUR
Worst Trade:
-66.81 EUR
Profitto lordo:
3 344.35 EUR (185 984 pips)
Perdita lorda:
-1 893.01 EUR (139 812 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (46.38 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
132.52 EUR (20)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
79.42%
Massimo carico di deposito:
19.93%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.72
Long Trade:
501 (39.86%)
Short Trade:
756 (60.14%)
Fattore di profitto:
1.77
Profitto previsto:
1.15 EUR
Profitto medio:
3.50 EUR
Perdita media:
-6.27 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-105.88 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-153.31 EUR (5)
Crescita mensile:
14.05%
Previsione annuale:
170.46%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
307.42 EUR (15.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.07% (307.04 EUR)
Per equità:
43.91% (376.97 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDp 1249
XAUUSDp 6
BRENT 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDp 1.6K
XAUUSDp 22
BRENT 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDp 44K
XAUUSDp 2K
BRENT 430
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +67.23 EUR
Worst Trade: -67 EUR
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +46.38 EUR
Massima perdita consecutiva: -105.88 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure


Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type






Non ci sono recensioni
2025.08.05 09:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 13:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 10:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 08:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 21:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 19:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 18:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 09:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.07.18 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 11:05
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2024.02.05 22:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.12.15 16:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2023.11.30 12:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2023.11.30 12:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
