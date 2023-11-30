- Crescita
Trade:
1 257
Profit Trade:
955 (75.97%)
Loss Trade:
302 (24.03%)
Best Trade:
67.23 EUR
Worst Trade:
-66.81 EUR
Profitto lordo:
3 344.35 EUR (185 984 pips)
Perdita lorda:
-1 893.01 EUR (139 812 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (46.38 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
132.52 EUR (20)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
79.42%
Massimo carico di deposito:
19.93%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.72
Long Trade:
501 (39.86%)
Short Trade:
756 (60.14%)
Fattore di profitto:
1.77
Profitto previsto:
1.15 EUR
Profitto medio:
3.50 EUR
Perdita media:
-6.27 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-105.88 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-153.31 EUR (5)
Crescita mensile:
14.05%
Previsione annuale:
170.46%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
307.42 EUR (15.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.07% (307.04 EUR)
Per equità:
43.91% (376.97 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|1249
|XAUUSDp
|6
|BRENT
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDp
|1.6K
|XAUUSDp
|22
|BRENT
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDp
|44K
|XAUUSDp
|2K
|BRENT
|430
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure
Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type
