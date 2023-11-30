- Прирост
Всего трейдов:
1 405
Прибыльных трейдов:
1 065 (75.80%)
Убыточных трейдов:
340 (24.20%)
Лучший трейд:
67.23 EUR
Худший трейд:
-66.81 EUR
Общая прибыль:
3 645.12 EUR (207 481 pips)
Общий убыток:
-2 128.93 EUR (158 591 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (81.88 EUR)
Макс. прибыль в серии:
132.52 EUR (20)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
81.42%
Макс. загрузка депозита:
19.93%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.93
Длинных трейдов:
584 (41.57%)
Коротких трейдов:
821 (58.43%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
1.08 EUR
Средняя прибыль:
3.42 EUR
Средний убыток:
-6.26 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-105.88 EUR)
Макс. убыток в серии:
-153.31 EUR (5)
Прирост в месяц:
-3.49%
Годовой прогноз:
-42.30%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
307.42 EUR (15.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.07% (307.04 EUR)
По эквити:
43.91% (376.97 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|1397
|XAUUSDp
|6
|BRENT
|2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDp
|1.7K
|XAUUSDp
|22
|BRENT
|1
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDp
|47K
|XAUUSDp
|2K
|BRENT
|430
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure
Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type
