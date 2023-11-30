СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Expert EURUSD Sys01
Alexandros Alexandrou

Expert EURUSD Sys01

Alexandros Alexandrou
0 отзывов
Надежность
109 недель
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2023 445%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 405
Прибыльных трейдов:
1 065 (75.80%)
Убыточных трейдов:
340 (24.20%)
Лучший трейд:
67.23 EUR
Худший трейд:
-66.81 EUR
Общая прибыль:
3 645.12 EUR (207 481 pips)
Общий убыток:
-2 128.93 EUR (158 591 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (81.88 EUR)
Макс. прибыль в серии:
132.52 EUR (20)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
81.42%
Макс. загрузка депозита:
19.93%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.93
Длинных трейдов:
584 (41.57%)
Коротких трейдов:
821 (58.43%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
1.08 EUR
Средняя прибыль:
3.42 EUR
Средний убыток:
-6.26 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-105.88 EUR)
Макс. убыток в серии:
-153.31 EUR (5)
Прирост в месяц:
-3.49%
Годовой прогноз:
-42.30%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
307.42 EUR (15.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.07% (307.04 EUR)
По эквити:
43.91% (376.97 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDp 1397
XAUUSDp 6
BRENT 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDp 1.7K
XAUUSDp 22
BRENT 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDp 47K
XAUUSDp 2K
BRENT 430
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +67.23 EUR
Худший трейд: -67 EUR
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +81.88 EUR
Макс. убыток в серии: -105.88 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure


Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type






Нет отзывов
2025.08.05 09:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 13:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 10:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 08:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 21:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 19:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 18:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 09:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.07.18 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 11:05
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2024.02.05 22:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.12.15 16:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2023.11.30 12:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2023.11.30 12:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Expert EURUSD Sys01
49 USD в месяц
445%
0
0
USD
797
EUR
109
84%
1 405
75%
81%
1.71
1.08
EUR
44%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.