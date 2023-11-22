SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Goldsystem
Roman Lobodenko

Goldsystem

Roman Lobodenko
0 inceleme
Güvenilirlik
100 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 603%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 136
Kârla kapanan işlemler:
667 (58.71%)
Zararla kapanan işlemler:
469 (41.29%)
En iyi işlem:
19.50 EUR
En kötü işlem:
-17.88 EUR
Brüt kâr:
668.53 EUR (57 853 pips)
Brüt zarar:
-549.63 EUR (40 090 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (7.39 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
19.50 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
1.40%
Maks. mevduat yükü:
70.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
2.94
Alış işlemleri:
596 (52.46%)
Satış işlemleri:
540 (47.54%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.10 EUR
Ortalama kâr:
1.00 EUR
Ortalama zarar:
-1.17 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-13.76 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-22.51 EUR (6)
Aylık büyüme:
1.31%
Yıllık tahmin:
17.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.90 EUR
Maksimum:
40.48 EUR (51.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.61% (40.48 EUR)
Varlığa göre:
15.58% (16.95 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 917
EURUSD 219
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 109
EURUSD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 16K
EURUSD 1.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.50 EUR
En kötü işlem: -18 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +7.39 EUR
Maksimum ardışık zarar: -13.76 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.30 × 37
RoboForex-ECN-3
0.69 × 83
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
ICMarketsSC-Live04
2.96 × 27
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
FINAM-Real4
5.67 × 3
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
Weltrade-Live
8.91 × 115
VantageInternational-Live 3
9.90 × 104
VantageInternational-Live 11
9.96 × 109
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
24.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Goldsystem
Ayda 30 USD
603%
0
0
USD
29
EUR
100
100%
1 136
58%
1%
1.21
0.10
EUR
52%
1:300
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.