- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 136
Kârla kapanan işlemler:
667 (58.71%)
Zararla kapanan işlemler:
469 (41.29%)
En iyi işlem:
19.50 EUR
En kötü işlem:
-17.88 EUR
Brüt kâr:
668.53 EUR (57 853 pips)
Brüt zarar:
-549.63 EUR (40 090 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (7.39 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
19.50 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
1.40%
Maks. mevduat yükü:
70.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
2.94
Alış işlemleri:
596 (52.46%)
Satış işlemleri:
540 (47.54%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.10 EUR
Ortalama kâr:
1.00 EUR
Ortalama zarar:
-1.17 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-13.76 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-22.51 EUR (6)
Aylık büyüme:
1.31%
Yıllık tahmin:
17.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.90 EUR
Maksimum:
40.48 EUR (51.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.61% (40.48 EUR)
Varlığa göre:
15.58% (16.95 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|917
|EURUSD
|219
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|109
|EURUSD
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|16K
|EURUSD
|1.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.50 EUR
En kötü işlem: -18 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +7.39 EUR
Maksimum ardışık zarar: -13.76 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.30 × 37
|
RoboForex-ECN-3
|0.69 × 83
|
ICMarketsSC-Live08
|1.09 × 23
|
ICMarketsSC-Live31
|2.30 × 299
|
ICMarketsSC-Live04
|2.96 × 27
|
Tickmill-Live05
|3.80 × 174
|
TradeMaxGlobal-Live6
|3.97 × 143
|
TMGM.TradeMax-Live6
|5.27 × 67
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|5.51 × 71
|
SwitchMarkets-Real
|5.53 × 34
|
FINAM-Real4
|5.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|6.73 × 11
|
Weltrade-Live
|8.91 × 115
|
VantageInternational-Live 3
|9.90 × 104
|
VantageInternational-Live 11
|9.96 × 109
|
VantageInternational-Demo
|10.77 × 250
|
XMGlobal-Real 24
|19.13 × 198
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|23.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|24.00 × 2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
603%
0
0
USD
USD
29
EUR
EUR
100
100%
1 136
58%
1%
1.21
0.10
EUR
EUR
52%
1:300