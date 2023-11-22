SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Goldsystem
Roman Lobodenko

Goldsystem

Roman Lobodenko
0 avis
Fiabilité
100 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 584%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 135
Bénéfice trades:
666 (58.67%)
Perte trades:
469 (41.32%)
Meilleure transaction:
19.50 EUR
Pire transaction:
-17.88 EUR
Bénéfice brut:
667.73 EUR (57 753 pips)
Perte brute:
-549.63 EUR (40 090 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (7.39 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
19.50 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
1.40%
Charge de dépôt maximale:
70.39%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
19 minutes
Facteur de récupération:
2.92
Longs trades:
595 (52.42%)
Courts trades:
540 (47.58%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
0.10 EUR
Bénéfice moyen:
1.00 EUR
Perte moyenne:
-1.17 EUR
Pertes consécutives maximales:
22 (-13.76 EUR)
Perte consécutive maximale:
-22.51 EUR (6)
Croissance mensuelle:
-0.60%
Prévision annuelle:
-7.34%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.90 EUR
Maximal:
40.48 EUR (51.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.61% (40.48 EUR)
Par fonds propres:
15.58% (16.95 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 916
EURUSD 219
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 108
EURUSD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 16K
EURUSD 1.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.50 EUR
Pire transaction: -18 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +7.39 EUR
Perte consécutive maximale: -13.76 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboMarkets-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.30 × 37
RoboForex-ECN-3
0.69 × 83
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
ICMarketsSC-Live04
2.96 × 27
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
FINAM-Real4
5.67 × 3
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
Weltrade-Live
8.91 × 115
VantageInternational-Live 3
9.90 × 104
VantageInternational-Live 11
9.96 × 109
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
24.00 × 2
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 02:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 19:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 02:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.03 15:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 13:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 15:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 06:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 01:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.24 18:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.11 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.11 11:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.11 10:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.09 10:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.12 15:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.05.21 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.21 15:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.20 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Goldsystem
30 USD par mois
584%
0
0
USD
28
EUR
100
100%
1 135
58%
1%
1.21
0.10
EUR
52%
1:300
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.