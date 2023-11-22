- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 190
Transacciones Rentables:
709 (59.57%)
Transacciones Irrentables:
481 (40.42%)
Mejor transacción:
19.50 EUR
Peor transacción:
-17.88 EUR
Beneficio Bruto:
740.13 EUR (66 494 pips)
Pérdidas Brutas:
-584.57 EUR (44 055 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (7.39 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
30.03 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
1.40%
Carga máxima del depósito:
70.39%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
18 minutos
Factor de Recuperación:
3.84
Transacciones Largas:
629 (52.86%)
Transacciones Cortas:
561 (47.14%)
Factor de Beneficio:
1.27
Beneficio Esperado:
0.13 EUR
Beneficio medio:
1.04 EUR
Pérdidas medias:
-1.22 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
22 (-13.76 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-22.51 EUR (6)
Crecimiento al mes:
46.02%
Pronóstico anual:
558.34%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.90 EUR
Máxima:
40.48 EUR (51.61%)
Reducción relativa:
De balance:
59.91% (28.60 EUR)
De fondos:
15.58% (16.95 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|971
|EURUSD
|219
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|150
|EURUSD
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|21K
|EURUSD
|1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +19.50 EUR
Peor transacción: -18 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +7.39 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -13.76 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboMarkets-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.30 × 37
|
RoboForex-ECN-3
|0.69 × 83
|
ICMarketsSC-Live08
|1.09 × 23
|
ICMarketsSC-Live31
|2.30 × 299
|
ICMarketsSC-Live04
|2.96 × 27
|
Tickmill-Live05
|3.80 × 174
|
TradeMaxGlobal-Live6
|3.97 × 143
|
TMGM.TradeMax-Live6
|5.27 × 67
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|5.51 × 71
|
SwitchMarkets-Real
|5.53 × 34
|
FINAM-Real4
|5.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|6.73 × 11
|
Weltrade-Live
|8.91 × 115
|
VantageInternational-Live 3
|9.90 × 104
|
VantageInternational-Live 11
|9.96 × 109
|
VantageInternational-Demo
|10.77 × 250
|
XMGlobal-Real 24
|19.13 × 198
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|23.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|24.00 × 2
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
1 667%
0
0
USD
USD
27
EUR
EUR
113
100%
1 190
59%
1%
1.26
0.13
EUR
EUR
60%
1:300