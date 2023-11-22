SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Goldsystem
Roman Lobodenko

Goldsystem

Roman Lobodenko
0 comentarios
Fiabilidad
113 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 1 667%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 190
Transacciones Rentables:
709 (59.57%)
Transacciones Irrentables:
481 (40.42%)
Mejor transacción:
19.50 EUR
Peor transacción:
-17.88 EUR
Beneficio Bruto:
740.13 EUR (66 494 pips)
Pérdidas Brutas:
-584.57 EUR (44 055 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (7.39 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
30.03 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
1.40%
Carga máxima del depósito:
70.39%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
18 minutos
Factor de Recuperación:
3.84
Transacciones Largas:
629 (52.86%)
Transacciones Cortas:
561 (47.14%)
Factor de Beneficio:
1.27
Beneficio Esperado:
0.13 EUR
Beneficio medio:
1.04 EUR
Pérdidas medias:
-1.22 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
22 (-13.76 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-22.51 EUR (6)
Crecimiento al mes:
46.02%
Pronóstico anual:
558.34%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.90 EUR
Máxima:
40.48 EUR (51.61%)
Reducción relativa:
De balance:
59.91% (28.60 EUR)
De fondos:
15.58% (16.95 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 971
EURUSD 219
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 150
EURUSD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 21K
EURUSD 1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +19.50 EUR
Peor transacción: -18 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +7.39 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -13.76 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboMarkets-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.30 × 37
RoboForex-ECN-3
0.69 × 83
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
ICMarketsSC-Live04
2.96 × 27
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
FINAM-Real4
5.67 × 3
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
Weltrade-Live
8.91 × 115
VantageInternational-Live 3
9.90 × 104
VantageInternational-Live 11
9.96 × 109
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
24.00 × 2
No hay comentarios
2025.12.17 14:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 03:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 18:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 02:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 19:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 02:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.03 15:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 13:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 15:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 06:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 01:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.24 18:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.11 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.11 11:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.11 10:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.09 10:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
