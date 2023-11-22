- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 189
盈利交易:
708 (59.54%)
亏损交易:
481 (40.45%)
最好交易:
19.50 EUR
最差交易:
-17.88 EUR
毛利:
739.08 EUR (66 362 pips)
毛利亏损:
-584.57 EUR (44 055 pips)
最大连续赢利:
24 (7.39 EUR)
最大连续盈利:
30.03 EUR (12)
夏普比率:
0.07
交易活动:
1.40%
最大入金加载:
70.39%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
18 分钟
采收率:
3.82
长期交易:
628 (52.82%)
短期交易:
561 (47.18%)
利润因子:
1.26
预期回报:
0.13 EUR
平均利润:
1.04 EUR
平均损失:
-1.22 EUR
最大连续失误:
22 (-13.76 EUR)
最大连续亏损:
-22.51 EUR (6)
每月增长:
40.38%
年度预测:
489.98%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.90 EUR
最大值:
40.48 EUR (51.61%)
相对跌幅:
结余:
59.91% (28.60 EUR)
净值:
15.58% (16.95 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|970
|EURUSD
|219
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|149
|EURUSD
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|21K
|EURUSD
|1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.50 EUR
最差交易: -18 EUR
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +7.39 EUR
最大连续亏损: -13.76 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboMarkets-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.30 × 37
|
RoboForex-ECN-3
|0.69 × 83
|
ICMarketsSC-Live08
|1.09 × 23
|
ICMarketsSC-Live31
|2.30 × 299
|
ICMarketsSC-Live04
|2.96 × 27
|
Tickmill-Live05
|3.80 × 174
|
TradeMaxGlobal-Live6
|3.97 × 143
|
TMGM.TradeMax-Live6
|5.27 × 67
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|5.51 × 71
|
SwitchMarkets-Real
|5.53 × 34
|
FINAM-Real4
|5.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|6.73 × 11
|
Weltrade-Live
|8.91 × 115
|
VantageInternational-Live 3
|9.90 × 104
|
VantageInternational-Live 11
|9.96 × 109
|
VantageInternational-Demo
|10.77 × 250
|
XMGlobal-Real 24
|19.13 × 198
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|23.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|24.00 × 2
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1 599%
0
0
USD
USD
26
EUR
EUR
112
100%
1 189
59%
1%
1.26
0.13
EUR
EUR
60%
1:300