Roman Lobodenko

Goldsystem

Roman Lobodenko
可靠性
112
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 1 599%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 189
盈利交易:
708 (59.54%)
亏损交易:
481 (40.45%)
最好交易:
19.50 EUR
最差交易:
-17.88 EUR
毛利:
739.08 EUR (66 362 pips)
毛利亏损:
-584.57 EUR (44 055 pips)
最大连续赢利:
24 (7.39 EUR)
最大连续盈利:
30.03 EUR (12)
夏普比率:
0.07
交易活动:
1.40%
最大入金加载:
70.39%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
18 分钟
采收率:
3.82
长期交易:
628 (52.82%)
短期交易:
561 (47.18%)
利润因子:
1.26
预期回报:
0.13 EUR
平均利润:
1.04 EUR
平均损失:
-1.22 EUR
最大连续失误:
22 (-13.76 EUR)
最大连续亏损:
-22.51 EUR (6)
每月增长:
40.38%
年度预测:
489.98%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.90 EUR
最大值:
40.48 EUR (51.61%)
相对跌幅:
结余:
59.91% (28.60 EUR)
净值:
15.58% (16.95 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 970
EURUSD 219
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 149
EURUSD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 21K
EURUSD 1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +19.50 EUR
最差交易: -18 EUR
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +7.39 EUR
最大连续亏损: -13.76 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboMarkets-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.30 × 37
RoboForex-ECN-3
0.69 × 83
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
ICMarketsSC-Live04
2.96 × 27
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
FINAM-Real4
5.67 × 3
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
Weltrade-Live
8.91 × 115
VantageInternational-Live 3
9.90 × 104
VantageInternational-Live 11
9.96 × 109
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
24.00 × 2
2025.12.17 14:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 03:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 18:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 02:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 19:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 02:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.03 15:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 13:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 15:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 06:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 01:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.24 18:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.11 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.11 11:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.11 10:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.09 10:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Goldsystem
每月30 USD
1 599%
0
0
USD
26
EUR
112
100%
1 189
59%
1%
1.26
0.13
EUR
60%
1:300
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载