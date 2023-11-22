SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Goldsystem
Roman Lobodenko

Goldsystem

Roman Lobodenko
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
113 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 1 379%
RoboMarkets-Prime
1:300
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 191
Gewinntrades:
709 (59.52%)
Verlusttrades:
482 (40.47%)
Bester Trade:
19.50 EUR
Schlechtester Trade:
-17.88 EUR
Bruttoprofit:
740.13 EUR (66 494 pips)
Bruttoverlust:
-589.00 EUR (44 566 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (7.39 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
30.03 EUR (12)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
1.40%
Max deposit load:
70.39%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
18 Minuten
Erholungsfaktor:
3.73
Long-Positionen:
629 (52.81%)
Short-Positionen:
562 (47.19%)
Profit-Faktor:
1.26
Mathematische Gewinnerwartung:
0.13 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.04 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-1.22 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
22 (-13.76 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-22.51 EUR (6)
Wachstum pro Monat :
-1.18%
Jahresprognose:
-14.31%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.90 EUR
Maximaler:
40.48 EUR (51.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
59.91% (28.60 EUR)
Kapital:
15.58% (16.95 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 972
EURUSD 219
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 145
EURUSD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 20K
EURUSD 1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +19.50 EUR
Schlechtester Trade: -18 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7.39 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -13.76 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboMarkets-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.30 × 37
RoboForex-ECN-3
0.69 × 83
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
ICMarketsSC-Live04
2.96 × 27
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
FINAM-Real4
5.67 × 3
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
Weltrade-Live
8.91 × 115
VantageInternational-Live 3
9.90 × 104
VantageInternational-Live 11
9.96 × 109
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
24.00 × 2
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.17 14:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 03:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 18:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 02:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 19:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 02:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.03 15:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 13:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 15:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 06:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 01:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.24 18:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.11 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.11 11:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.11 10:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.09 10:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Goldsystem
30 USD pro Monat
1 379%
0
0
USD
23
EUR
113
100%
1 191
59%
1%
1.25
0.13
EUR
60%
1:300
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.