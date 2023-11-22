- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 191
Gewinntrades:
709 (59.52%)
Verlusttrades:
482 (40.47%)
Bester Trade:
19.50 EUR
Schlechtester Trade:
-17.88 EUR
Bruttoprofit:
740.13 EUR (66 494 pips)
Bruttoverlust:
-589.00 EUR (44 566 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (7.39 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
30.03 EUR (12)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
1.40%
Max deposit load:
70.39%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
18 Minuten
Erholungsfaktor:
3.73
Long-Positionen:
629 (52.81%)
Short-Positionen:
562 (47.19%)
Profit-Faktor:
1.26
Mathematische Gewinnerwartung:
0.13 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.04 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-1.22 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
22 (-13.76 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-22.51 EUR (6)
Wachstum pro Monat :
-1.18%
Jahresprognose:
-14.31%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.90 EUR
Maximaler:
40.48 EUR (51.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
59.91% (28.60 EUR)
Kapital:
15.58% (16.95 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|972
|EURUSD
|219
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|145
|EURUSD
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|20K
|EURUSD
|1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +19.50 EUR
Schlechtester Trade: -18 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7.39 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -13.76 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboMarkets-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.30 × 37
|
RoboForex-ECN-3
|0.69 × 83
|
ICMarketsSC-Live08
|1.09 × 23
|
ICMarketsSC-Live31
|2.30 × 299
|
ICMarketsSC-Live04
|2.96 × 27
|
Tickmill-Live05
|3.80 × 174
|
TradeMaxGlobal-Live6
|3.97 × 143
|
TMGM.TradeMax-Live6
|5.27 × 67
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|5.51 × 71
|
SwitchMarkets-Real
|5.53 × 34
|
FINAM-Real4
|5.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|6.73 × 11
|
Weltrade-Live
|8.91 × 115
|
VantageInternational-Live 3
|9.90 × 104
|
VantageInternational-Live 11
|9.96 × 109
|
VantageInternational-Demo
|10.77 × 250
|
XMGlobal-Real 24
|19.13 × 198
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|23.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|24.00 × 2
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
1 379%
0
0
USD
USD
23
EUR
EUR
113
100%
1 191
59%
1%
1.25
0.13
EUR
EUR
60%
1:300