- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 190
Negociações com lucro:
709 (59.57%)
Negociações com perda:
481 (40.42%)
Melhor negociação:
19.50 EUR
Pior negociação:
-17.88 EUR
Lucro bruto:
740.13 EUR (66 494 pips)
Perda bruta:
-584.57 EUR (44 055 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (7.39 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
30.03 EUR (12)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
1.40%
Depósito máximo carregado:
70.39%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
18 minutos
Fator de recuperação:
3.84
Negociações longas:
629 (52.86%)
Negociações curtas:
561 (47.14%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
0.13 EUR
Lucro médio:
1.04 EUR
Perda média:
-1.22 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-13.76 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-22.51 EUR (6)
Crescimento mensal:
46.02%
Previsão anual:
558.34%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.90 EUR
Máximo:
40.48 EUR (51.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
59.91% (28.60 EUR)
Pelo Capital Líquido:
15.58% (16.95 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|971
|EURUSD
|219
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|150
|EURUSD
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|21K
|EURUSD
|1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +19.50 EUR
Pior negociação: -18 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +7.39 EUR
Máxima perda consecutiva: -13.76 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboMarkets-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.30 × 37
|
RoboForex-ECN-3
|0.69 × 83
|
ICMarketsSC-Live08
|1.09 × 23
|
ICMarketsSC-Live31
|2.30 × 299
|
ICMarketsSC-Live04
|2.96 × 27
|
Tickmill-Live05
|3.80 × 174
|
TradeMaxGlobal-Live6
|3.97 × 143
|
TMGM.TradeMax-Live6
|5.27 × 67
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|5.51 × 71
|
SwitchMarkets-Real
|5.53 × 34
|
FINAM-Real4
|5.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|6.73 × 11
|
Weltrade-Live
|8.91 × 115
|
VantageInternational-Live 3
|9.90 × 104
|
VantageInternational-Live 11
|9.96 × 109
|
VantageInternational-Demo
|10.77 × 250
|
XMGlobal-Real 24
|19.13 × 198
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|23.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|24.00 × 2
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
1 667%
0
0
USD
USD
27
EUR
EUR
113
100%
1 190
59%
1%
1.26
0.13
EUR
EUR
60%
1:300