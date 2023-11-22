SinaisSeções
Roman Lobodenko

Goldsystem

Roman Lobodenko
Confiabilidade
113 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 1 667%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 190
Negociações com lucro:
709 (59.57%)
Negociações com perda:
481 (40.42%)
Melhor negociação:
19.50 EUR
Pior negociação:
-17.88 EUR
Lucro bruto:
740.13 EUR (66 494 pips)
Perda bruta:
-584.57 EUR (44 055 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (7.39 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
30.03 EUR (12)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
1.40%
Depósito máximo carregado:
70.39%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
18 minutos
Fator de recuperação:
3.84
Negociações longas:
629 (52.86%)
Negociações curtas:
561 (47.14%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
0.13 EUR
Lucro médio:
1.04 EUR
Perda média:
-1.22 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-13.76 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-22.51 EUR (6)
Crescimento mensal:
46.02%
Previsão anual:
558.34%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.90 EUR
Máximo:
40.48 EUR (51.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
59.91% (28.60 EUR)
Pelo Capital Líquido:
15.58% (16.95 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 971
EURUSD 219
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 150
EURUSD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 21K
EURUSD 1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +19.50 EUR
Pior negociação: -18 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +7.39 EUR
Máxima perda consecutiva: -13.76 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboMarkets-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.30 × 37
RoboForex-ECN-3
0.69 × 83
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
ICMarketsSC-Live04
2.96 × 27
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
FINAM-Real4
5.67 × 3
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
Weltrade-Live
8.91 × 115
VantageInternational-Live 3
9.90 × 104
VantageInternational-Live 11
9.96 × 109
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
24.00 × 2
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.