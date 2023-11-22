- Crescita
Trade:
1 136
Profit Trade:
667 (58.71%)
Loss Trade:
469 (41.29%)
Best Trade:
19.50 EUR
Worst Trade:
-17.88 EUR
Profitto lordo:
668.53 EUR (57 853 pips)
Perdita lorda:
-549.63 EUR (40 090 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (7.39 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
19.50 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
1.40%
Massimo carico di deposito:
70.39%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
2.94
Long Trade:
596 (52.46%)
Short Trade:
540 (47.54%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.10 EUR
Profitto medio:
1.00 EUR
Perdita media:
-1.17 EUR
Massime perdite consecutive:
22 (-13.76 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-22.51 EUR (6)
Crescita mensile:
1.31%
Previsione annuale:
17.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.90 EUR
Massimale:
40.48 EUR (51.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.61% (40.48 EUR)
Per equità:
15.58% (16.95 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|917
|EURUSD
|219
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|109
|EURUSD
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|16K
|EURUSD
|1.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.50 EUR
Worst Trade: -18 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +7.39 EUR
Massima perdita consecutiva: -13.76 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.30 × 37
|
RoboForex-ECN-3
|0.69 × 83
|
ICMarketsSC-Live08
|1.09 × 23
|
ICMarketsSC-Live31
|2.30 × 299
|
ICMarketsSC-Live04
|2.96 × 27
|
Tickmill-Live05
|3.80 × 174
|
TradeMaxGlobal-Live6
|3.97 × 143
|
TMGM.TradeMax-Live6
|5.27 × 67
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|5.51 × 71
|
SwitchMarkets-Real
|5.53 × 34
|
FINAM-Real4
|5.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|6.73 × 11
|
Weltrade-Live
|8.91 × 115
|
VantageInternational-Live 3
|9.90 × 104
|
VantageInternational-Live 11
|9.96 × 109
|
VantageInternational-Demo
|10.77 × 250
|
XMGlobal-Real 24
|19.13 × 198
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|23.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|24.00 × 2
