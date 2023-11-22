SegnaliSezioni
Roman Lobodenko

Goldsystem

Roman Lobodenko
0 recensioni
Affidabilità
100 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 603%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 136
Profit Trade:
667 (58.71%)
Loss Trade:
469 (41.29%)
Best Trade:
19.50 EUR
Worst Trade:
-17.88 EUR
Profitto lordo:
668.53 EUR (57 853 pips)
Perdita lorda:
-549.63 EUR (40 090 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (7.39 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
19.50 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
1.40%
Massimo carico di deposito:
70.39%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
2.94
Long Trade:
596 (52.46%)
Short Trade:
540 (47.54%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.10 EUR
Profitto medio:
1.00 EUR
Perdita media:
-1.17 EUR
Massime perdite consecutive:
22 (-13.76 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-22.51 EUR (6)
Crescita mensile:
1.31%
Previsione annuale:
17.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.90 EUR
Massimale:
40.48 EUR (51.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.61% (40.48 EUR)
Per equità:
15.58% (16.95 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 917
EURUSD 219
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 109
EURUSD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 16K
EURUSD 1.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.50 EUR
Worst Trade: -18 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +7.39 EUR
Massima perdita consecutiva: -13.76 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.30 × 37
RoboForex-ECN-3
0.69 × 83
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
ICMarketsSC-Live04
2.96 × 27
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
FINAM-Real4
5.67 × 3
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
Weltrade-Live
8.91 × 115
VantageInternational-Live 3
9.90 × 104
VantageInternational-Live 11
9.96 × 109
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
24.00 × 2
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 02:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 19:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 02:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.03 15:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 13:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 15:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 06:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 01:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.24 18:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.11 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.11 11:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.11 10:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.09 10:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.12 15:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.05.21 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.21 15:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.20 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.