Roman Lobodenko

Goldsystem

Roman Lobodenko
0 отзывов
Надежность
112 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 1 599%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 189
Прибыльных трейдов:
708 (59.54%)
Убыточных трейдов:
481 (40.45%)
Лучший трейд:
19.50 EUR
Худший трейд:
-17.88 EUR
Общая прибыль:
739.08 EUR (66 362 pips)
Общий убыток:
-584.57 EUR (44 055 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (7.39 EUR)
Макс. прибыль в серии:
30.03 EUR (12)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
1.40%
Макс. загрузка депозита:
70.39%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
3.82
Длинных трейдов:
628 (52.82%)
Коротких трейдов:
561 (47.18%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
0.13 EUR
Средняя прибыль:
1.04 EUR
Средний убыток:
-1.22 EUR
Макс. серия проигрышей:
22 (-13.76 EUR)
Макс. убыток в серии:
-22.51 EUR (6)
Прирост в месяц:
42.01%
Годовой прогноз:
509.72%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.90 EUR
Максимальная:
40.48 EUR (51.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.91% (28.60 EUR)
По эквити:
15.58% (16.95 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 970
EURUSD 219
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 149
EURUSD 27
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 21K
EURUSD 1.8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.50 EUR
Худший трейд: -18 EUR
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +7.39 EUR
Макс. убыток в серии: -13.76 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarkets-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.30 × 37
RoboForex-ECN-3
0.69 × 83
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
ICMarketsSC-Live04
2.96 × 27
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
FINAM-Real4
5.67 × 3
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
Weltrade-Live
8.91 × 115
VantageInternational-Live 3
9.90 × 104
VantageInternational-Live 11
9.96 × 109
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
24.00 × 2
Нет отзывов
2025.12.17 14:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 03:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 18:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 02:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 19:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 02:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.03 15:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 13:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 15:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 06:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 01:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.24 18:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.11 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.11 11:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.11 10:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.09 10:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.