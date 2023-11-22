- Прирост
Всего трейдов:
1 189
Прибыльных трейдов:
708 (59.54%)
Убыточных трейдов:
481 (40.45%)
Лучший трейд:
19.50 EUR
Худший трейд:
-17.88 EUR
Общая прибыль:
739.08 EUR (66 362 pips)
Общий убыток:
-584.57 EUR (44 055 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (7.39 EUR)
Макс. прибыль в серии:
30.03 EUR (12)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
1.40%
Макс. загрузка депозита:
70.39%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
3.82
Длинных трейдов:
628 (52.82%)
Коротких трейдов:
561 (47.18%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
0.13 EUR
Средняя прибыль:
1.04 EUR
Средний убыток:
-1.22 EUR
Макс. серия проигрышей:
22 (-13.76 EUR)
Макс. убыток в серии:
-22.51 EUR (6)
Прирост в месяц:
42.01%
Годовой прогноз:
509.72%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.90 EUR
Максимальная:
40.48 EUR (51.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.91% (28.60 EUR)
По эквити:
15.58% (16.95 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|970
|EURUSD
|219
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|149
|EURUSD
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|21K
|EURUSD
|1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.50 EUR
Худший трейд: -18 EUR
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +7.39 EUR
Макс. убыток в серии: -13.76 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarkets-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.30 × 37
|
RoboForex-ECN-3
|0.69 × 83
|
ICMarketsSC-Live08
|1.09 × 23
|
ICMarketsSC-Live31
|2.30 × 299
|
ICMarketsSC-Live04
|2.96 × 27
|
Tickmill-Live05
|3.80 × 174
|
TradeMaxGlobal-Live6
|3.97 × 143
|
TMGM.TradeMax-Live6
|5.27 × 67
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|5.51 × 71
|
SwitchMarkets-Real
|5.53 × 34
|
FINAM-Real4
|5.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|6.73 × 11
|
Weltrade-Live
|8.91 × 115
|
VantageInternational-Live 3
|9.90 × 104
|
VantageInternational-Live 11
|9.96 × 109
|
VantageInternational-Demo
|10.77 × 250
|
XMGlobal-Real 24
|19.13 × 198
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|23.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|24.00 × 2
