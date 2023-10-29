SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TirolRisk Nur Gold
Wolfgang Zaunschirm

TirolRisk Nur Gold

Wolfgang Zaunschirm
0 inceleme
Güvenilirlik
98 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 363%
RoboMarkets-ECN
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
517
Kârla kapanan işlemler:
330 (63.82%)
Zararla kapanan işlemler:
187 (36.17%)
En iyi işlem:
45.74 EUR
En kötü işlem:
-29.41 EUR
Brüt kâr:
2 914.77 EUR (3 236 679 pips)
Brüt zarar:
-1 472.69 EUR (1 551 595 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (213.48 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
276.23 EUR (19)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
9.40%
Maks. mevduat yükü:
24.87%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
3.63
Alış işlemleri:
402 (77.76%)
Satış işlemleri:
115 (22.24%)
Kâr faktörü:
1.98
Beklenen getiri:
2.79 EUR
Ortalama kâr:
8.83 EUR
Ortalama zarar:
-7.88 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-159.30 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-159.30 EUR (21)
Aylık büyüme:
21.12%
Yıllık tahmin:
256.20%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.43 EUR
Maksimum:
397.61 EUR (23.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.73% (396.61 EUR)
Varlığa göre:
23.52% (106.01 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 517
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.6K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.7M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +45.74 EUR
En kötü işlem: -29 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +213.48 EUR
Maksimum ardışık zarar: -159.30 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
20.77 × 503
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅


Meine TirolRisk Signale können Sie auch direkt auf roboforex.at für eine Performance Fee von 30% kopieren.


AURI SACRA FAMES


İnceleme yok
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 12:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 11:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 08:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 02:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 11:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 05:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.22 00:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 03:19
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.11 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 17:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 00:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 12:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 18:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TirolRisk Nur Gold
Ayda 30 USD
363%
0
0
USD
750
EUR
98
97%
517
63%
9%
1.97
2.79
EUR
49%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.