İşlemler:
517
Kârla kapanan işlemler:
330 (63.82%)
Zararla kapanan işlemler:
187 (36.17%)
En iyi işlem:
45.74 EUR
En kötü işlem:
-29.41 EUR
Brüt kâr:
2 914.77 EUR (3 236 679 pips)
Brüt zarar:
-1 472.69 EUR (1 551 595 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (213.48 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
276.23 EUR (19)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
9.40%
Maks. mevduat yükü:
24.87%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
3.63
Alış işlemleri:
402 (77.76%)
Satış işlemleri:
115 (22.24%)
Kâr faktörü:
1.98
Beklenen getiri:
2.79 EUR
Ortalama kâr:
8.83 EUR
Ortalama zarar:
-7.88 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-159.30 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-159.30 EUR (21)
Aylık büyüme:
21.12%
Yıllık tahmin:
256.20%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.43 EUR
Maksimum:
397.61 EUR (23.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.73% (396.61 EUR)
Varlığa göre:
23.52% (106.01 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|517
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.7M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +45.74 EUR
En kötü işlem: -29 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +213.48 EUR
Maksimum ardışık zarar: -159.30 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.
Meine TirolRisk Signale können Sie auch direkt auf roboforex.at für eine Performance Fee von 30% kopieren.
AURI SACRA FAMES
