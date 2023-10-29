SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / TirolRisk Nur Gold
Wolfgang Zaunschirm

TirolRisk Nur Gold

Wolfgang Zaunschirm
0 comentários
Confiabilidade
111 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 650%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
573
Negociações com lucro:
373 (65.09%)
Negociações com perda:
200 (34.90%)
Melhor negociação:
45.74 EUR
Pior negociação:
-37.51 EUR
Lucro bruto:
3 521.08 EUR (3 454 737 pips)
Perda bruta:
-1 674.00 EUR (1 609 781 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (213.48 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
276.23 EUR (19)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
8.40%
Depósito máximo carregado:
24.87%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
4.65
Negociações longas:
453 (79.06%)
Negociações curtas:
120 (20.94%)
Fator de lucro:
2.10
Valor esperado:
3.22 EUR
Lucro médio:
9.44 EUR
Perda média:
-8.37 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-159.30 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-159.30 EUR (21)
Crescimento mensal:
29.74%
Previsão anual:
360.90%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
34.43 EUR
Máximo:
397.61 EUR (23.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
48.73% (396.61 EUR)
Pelo Capital Líquido:
23.52% (106.01 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 573
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 1.8M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +45.74 EUR
Pior negociação: -38 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 21
Máximo lucro consecutivo: +213.48 EUR
Máxima perda consecutiva: -159.30 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboMarkets-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
20.77 × 503
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑 
 
Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist. 
 
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ 
 
Informieren Sie sich auf https://www.tirolrisk.at 
 
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ 
 


AURI SACRA FAMES


Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
TirolRisk Nur Gold
30 USD por mês
650%
0
0
USD
750
EUR
111
98%
573
65%
8%
2.10
3.22
EUR
49%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.