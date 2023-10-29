- Crescimento
Negociações:
573
Negociações com lucro:
373 (65.09%)
Negociações com perda:
200 (34.90%)
Melhor negociação:
45.74 EUR
Pior negociação:
-37.51 EUR
Lucro bruto:
3 521.08 EUR (3 454 737 pips)
Perda bruta:
-1 674.00 EUR (1 609 781 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (213.48 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
276.23 EUR (19)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
8.40%
Depósito máximo carregado:
24.87%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
4.65
Negociações longas:
453 (79.06%)
Negociações curtas:
120 (20.94%)
Fator de lucro:
2.10
Valor esperado:
3.22 EUR
Lucro médio:
9.44 EUR
Perda média:
-8.37 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-159.30 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-159.30 EUR (21)
Crescimento mensal:
29.74%
Previsão anual:
360.90%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
34.43 EUR
Máximo:
397.61 EUR (23.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
48.73% (396.61 EUR)
Pelo Capital Líquido:
23.52% (106.01 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|573
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.8M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +45.74 EUR
Pior negociação: -38 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 21
Máximo lucro consecutivo: +213.48 EUR
Máxima perda consecutiva: -159.30 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboMarkets-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|20.77 × 503
