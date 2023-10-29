СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / TirolRisk Nur Gold
TirolRisk Nur Gold

Wolfgang Zaunschirm
0 отзывов
Надежность
111 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 650%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
573
Прибыльных трейдов:
373 (65.09%)
Убыточных трейдов:
200 (34.90%)
Лучший трейд:
45.74 EUR
Худший трейд:
-37.51 EUR
Общая прибыль:
3 521.08 EUR (3 454 737 pips)
Общий убыток:
-1 674.00 EUR (1 609 781 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (213.48 EUR)
Макс. прибыль в серии:
276.23 EUR (19)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
8.40%
Макс. загрузка депозита:
24.87%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
4.65
Длинных трейдов:
453 (79.06%)
Коротких трейдов:
120 (20.94%)
Профит фактор:
2.10
Мат. ожидание:
3.22 EUR
Средняя прибыль:
9.44 EUR
Средний убыток:
-8.37 EUR
Макс. серия проигрышей:
21 (-159.30 EUR)
Макс. убыток в серии:
-159.30 EUR (21)
Прирост в месяц:
29.74%
Годовой прогноз:
360.90%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.43 EUR
Максимальная:
397.61 EUR (23.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.73% (396.61 EUR)
По эквити:
23.52% (106.01 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 573
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.8M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +45.74 EUR
Худший трейд: -38 EUR
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +213.48 EUR
Макс. убыток в серии: -159.30 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarkets-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
20.77 × 503
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑 
 
Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist. 
 
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ 
 
Informieren Sie sich auf https://www.tirolrisk.at 
 
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ 
 


AURI SACRA FAMES


Нет отзывов
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 21:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 06:56
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.27 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 15:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 12:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 11:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 08:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 02:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 11:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 05:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.22 00:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 03:19
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.11 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.