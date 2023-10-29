SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / TirolRisk Nur Gold
Wolfgang Zaunschirm

TirolRisk Nur Gold

Wolfgang Zaunschirm
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
111 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 650%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
573
Gewinntrades:
373 (65.09%)
Verlusttrades:
200 (34.90%)
Bester Trade:
45.74 EUR
Schlechtester Trade:
-37.51 EUR
Bruttoprofit:
3 521.08 EUR (3 454 737 pips)
Bruttoverlust:
-1 674.00 EUR (1 609 781 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (213.48 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
276.23 EUR (19)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
8.40%
Max deposit load:
24.87%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
4.65
Long-Positionen:
453 (79.06%)
Short-Positionen:
120 (20.94%)
Profit-Faktor:
2.10
Mathematische Gewinnerwartung:
3.22 EUR
Durchschnittlicher Profit:
9.44 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-8.37 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
21 (-159.30 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-159.30 EUR (21)
Wachstum pro Monat :
29.74%
Jahresprognose:
360.90%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
34.43 EUR
Maximaler:
397.61 EUR (23.71%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
48.73% (396.61 EUR)
Kapital:
23.52% (106.01 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 573
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 1.8M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +45.74 EUR
Schlechtester Trade: -38 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 21
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +213.48 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -159.30 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboMarkets-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
20.77 × 503
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑 
 
Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist. 
 
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ 
 
Informieren Sie sich auf https://www.tirolrisk.at 
 
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ 
 


AURI SACRA FAMES


Keine Bewertungen
2025.12.28 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 21:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 06:56
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.27 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 15:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 12:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 11:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 08:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 02:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 11:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 05:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.22 00:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 03:19
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
