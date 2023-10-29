- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
573
利益トレード:
373 (65.09%)
損失トレード:
200 (34.90%)
ベストトレード:
45.74 EUR
最悪のトレード:
-37.51 EUR
総利益:
3 521.08 EUR (3 454 737 pips)
総損失:
-1 674.00 EUR (1 609 781 pips)
最大連続の勝ち:
24 (213.48 EUR)
最大連続利益:
276.23 EUR (19)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
8.40%
最大入金額:
24.87%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
4.65
長いトレード:
453 (79.06%)
短いトレード:
120 (20.94%)
プロフィットファクター:
2.10
期待されたペイオフ:
3.22 EUR
平均利益:
9.44 EUR
平均損失:
-8.37 EUR
最大連続の負け:
21 (-159.30 EUR)
最大連続損失:
-159.30 EUR (21)
月間成長:
29.74%
年間予想:
360.90%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
34.43 EUR
最大の:
397.61 EUR (23.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
48.73% (396.61 EUR)
エクイティによる:
23.52% (106.01 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|573
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.8M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +45.74 EUR
最悪のトレード: -38 EUR
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 21
最大連続利益: +213.48 EUR
最大連続損失: -159.30 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboMarkets-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|20.77 × 503
レビューなし
