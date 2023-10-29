シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / TirolRisk Nur Gold
Wolfgang Zaunschirm

TirolRisk Nur Gold

Wolfgang Zaunschirm
レビュー0件
信頼性
111週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 650%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
573
利益トレード:
373 (65.09%)
損失トレード:
200 (34.90%)
ベストトレード:
45.74 EUR
最悪のトレード:
-37.51 EUR
総利益:
3 521.08 EUR (3 454 737 pips)
総損失:
-1 674.00 EUR (1 609 781 pips)
最大連続の勝ち:
24 (213.48 EUR)
最大連続利益:
276.23 EUR (19)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
8.40%
最大入金額:
24.87%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
4.65
長いトレード:
453 (79.06%)
短いトレード:
120 (20.94%)
プロフィットファクター:
2.10
期待されたペイオフ:
3.22 EUR
平均利益:
9.44 EUR
平均損失:
-8.37 EUR
最大連続の負け:
21 (-159.30 EUR)
最大連続損失:
-159.30 EUR (21)
月間成長:
29.74%
年間予想:
360.90%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
34.43 EUR
最大の:
397.61 EUR (23.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
48.73% (396.61 EUR)
エクイティによる:
23.52% (106.01 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 573
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 2.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 1.8M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +45.74 EUR
最悪のトレード: -38 EUR
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 21
最大連続利益: +213.48 EUR
最大連続損失: -159.30 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboMarkets-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
20.77 × 503
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑 
 
Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist. 
 
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ 
 
Informieren Sie sich auf https://www.tirolrisk.at 
 
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ 
 


AURI SACRA FAMES


レビューなし
2025.12.28 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 21:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 06:56
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.27 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 15:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 12:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 11:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 08:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 02:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 11:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 05:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.22 00:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 03:19
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
