- 자본
- 축소
트레이드:
584
이익 거래:
381 (65.23%)
손실 거래:
203 (34.76%)
최고의 거래:
45.74 EUR
최악의 거래:
-37.77 EUR
총 수익:
3 791.77 EUR (3 486 369 pips)
총 손실:
-1 715.61 EUR (1 614 532 pips)
연속 최대 이익:
24 (213.48 EUR)
연속 최대 이익:
276.23 EUR (19)
샤프 비율:
0.29
거래 활동:
8.40%
최대 입금량:
24.87%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
5.22
롱(주식매수):
462 (79.11%)
숏(주식차입매도):
122 (20.89%)
수익 요인:
2.21
기대수익:
3.56 EUR
평균 이익:
9.95 EUR
평균 손실:
-8.45 EUR
연속 최대 손실:
21 (-159.30 EUR)
연속 최대 손실:
-159.30 EUR (21)
월별 성장률:
67.39%
연간 예측:
817.72%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
34.43 EUR
최대한의:
397.61 EUR (23.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
48.73% (396.61 EUR)
자본금별:
23.52% (106.01 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|584
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|1.9M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +45.74 EUR
최악의 거래: -38 EUR
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 21
연속 최대 이익: +213.48 EUR
연속 최대 손실: -159.30 EUR
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑
Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
Informieren Sie sich auf https://www.tirolrisk.at
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
Besuchen Sie https://www.zaunschirm.com
AURI SACRA FAMES
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
879%
0
0
USD
USD
749
EUR
EUR
115
98%
584
65%
8%
2.21
3.56
EUR
EUR
49%
1:500