시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / TirolRisk Nur Gold
Wolfgang Zaunschirm

TirolRisk Nur Gold

Wolfgang Zaunschirm
0 리뷰
안정성
115
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 879%
RoboMarketsCY-ECN
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
584
이익 거래:
381 (65.23%)
손실 거래:
203 (34.76%)
최고의 거래:
45.74 EUR
최악의 거래:
-37.77 EUR
총 수익:
3 791.77 EUR (3 486 369 pips)
총 손실:
-1 715.61 EUR (1 614 532 pips)
연속 최대 이익:
24 (213.48 EUR)
연속 최대 이익:
276.23 EUR (19)
샤프 비율:
0.29
거래 활동:
8.40%
최대 입금량:
24.87%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
5.22
롱(주식매수):
462 (79.11%)
숏(주식차입매도):
122 (20.89%)
수익 요인:
2.21
기대수익:
3.56 EUR
평균 이익:
9.95 EUR
평균 손실:
-8.45 EUR
연속 최대 손실:
21 (-159.30 EUR)
연속 최대 손실:
-159.30 EUR (21)
월별 성장률:
67.39%
연간 예측:
817.72%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
34.43 EUR
최대한의:
397.61 EUR (23.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
48.73% (396.61 EUR)
자본금별:
23.52% (106.01 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 584
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 2.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 1.9M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +45.74 EUR
최악의 거래: -38 EUR
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 21
연속 최대 이익: +213.48 EUR
연속 최대 손실: -159.30 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboMarketsCY-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real12
20.77 × 503
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑 
 
Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist. 
 
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ 
 
Informieren Sie sich auf https://www.tirolrisk.at 
 
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ 
 


AURI SACRA FAMES


리뷰 없음
2026.01.12 01:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 00:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.31 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 21:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 06:56
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.27 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 15:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 12:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 11:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 08:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 02:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 11:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

