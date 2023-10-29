SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / TirolRisk Nur Gold
Wolfgang Zaunschirm

TirolRisk Nur Gold

Wolfgang Zaunschirm
0 avis
Fiabilité
98 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 363%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
517
Bénéfice trades:
330 (63.82%)
Perte trades:
187 (36.17%)
Meilleure transaction:
45.74 EUR
Pire transaction:
-29.41 EUR
Bénéfice brut:
2 914.77 EUR (3 236 679 pips)
Perte brute:
-1 472.69 EUR (1 551 595 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (213.48 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
276.23 EUR (19)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
9.40%
Charge de dépôt maximale:
24.87%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
3.63
Longs trades:
402 (77.76%)
Courts trades:
115 (22.24%)
Facteur de profit:
1.98
Rendement attendu:
2.79 EUR
Bénéfice moyen:
8.83 EUR
Perte moyenne:
-7.88 EUR
Pertes consécutives maximales:
21 (-159.30 EUR)
Perte consécutive maximale:
-159.30 EUR (21)
Croissance mensuelle:
23.72%
Prévision annuelle:
287.78%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
34.43 EUR
Maximal:
397.61 EUR (23.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
48.73% (396.61 EUR)
Par fonds propres:
23.52% (106.01 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 517
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.6K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.7M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +45.74 EUR
Pire transaction: -29 EUR
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +213.48 EUR
Perte consécutive maximale: -159.30 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboMarkets-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
20.77 × 503
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅


Meine TirolRisk Signale können Sie auch direkt auf roboforex.at für eine Performance Fee von 30% kopieren.


AURI SACRA FAMES


