- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
573
盈利交易:
373 (65.09%)
亏损交易:
200 (34.90%)
最好交易:
45.74 EUR
最差交易:
-37.51 EUR
毛利:
3 521.08 EUR (3 454 737 pips)
毛利亏损:
-1 674.00 EUR (1 609 781 pips)
最大连续赢利:
24 (213.48 EUR)
最大连续盈利:
276.23 EUR (19)
夏普比率:
0.28
交易活动:
8.40%
最大入金加载:
24.87%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
8 小时
采收率:
4.65
长期交易:
453 (79.06%)
短期交易:
120 (20.94%)
利润因子:
2.10
预期回报:
3.22 EUR
平均利润:
9.44 EUR
平均损失:
-8.37 EUR
最大连续失误:
21 (-159.30 EUR)
最大连续亏损:
-159.30 EUR (21)
每月增长:
29.74%
年度预测:
360.90%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
34.43 EUR
最大值:
397.61 EUR (23.71%)
相对跌幅:
结余:
48.73% (396.61 EUR)
净值:
23.52% (106.01 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|573
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.8M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +45.74 EUR
最差交易: -38 EUR
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 21
最大连续盈利: +213.48 EUR
最大连续亏损: -159.30 EUR
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑
Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
Informieren Sie sich auf https://www.tirolrisk.at
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
Besuchen Sie https://www.zaunschirm.com
AURI SACRA FAMES
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
650%
0
0
USD
USD
750
EUR
EUR
111
98%
573
65%
8%
2.10
3.22
EUR
EUR
49%
1:500