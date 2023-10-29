信号部分
TirolRisk Nur Gold
Wolfgang Zaunschirm

TirolRisk Nur Gold

Wolfgang Zaunschirm
0条评论
可靠性
111
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 650%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
573
盈利交易:
373 (65.09%)
亏损交易:
200 (34.90%)
最好交易:
45.74 EUR
最差交易:
-37.51 EUR
毛利:
3 521.08 EUR (3 454 737 pips)
毛利亏损:
-1 674.00 EUR (1 609 781 pips)
最大连续赢利:
24 (213.48 EUR)
最大连续盈利:
276.23 EUR (19)
夏普比率:
0.28
交易活动:
8.40%
最大入金加载:
24.87%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
8 小时
采收率:
4.65
长期交易:
453 (79.06%)
短期交易:
120 (20.94%)
利润因子:
2.10
预期回报:
3.22 EUR
平均利润:
9.44 EUR
平均损失:
-8.37 EUR
最大连续失误:
21 (-159.30 EUR)
最大连续亏损:
-159.30 EUR (21)
每月增长:
29.74%
年度预测:
360.90%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
34.43 EUR
最大值:
397.61 EUR (23.71%)
相对跌幅:
结余:
48.73% (396.61 EUR)
净值:
23.52% (106.01 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 573
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 2.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 1.8M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +45.74 EUR
最差交易: -38 EUR
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 21
最大连续盈利: +213.48 EUR
最大连续亏损: -159.30 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboMarkets-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
20.77 × 503
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑 
 
Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist. 
 
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ 
 
Informieren Sie sich auf https://www.tirolrisk.at 
 
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ 
 


AURI SACRA FAMES


没有评论
