Wolfgang Zaunschirm

TirolRisk Nur Gold

Wolfgang Zaunschirm
0 recensioni
Affidabilità
98 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 363%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
517
Profit Trade:
330 (63.82%)
Loss Trade:
187 (36.17%)
Best Trade:
45.74 EUR
Worst Trade:
-29.41 EUR
Profitto lordo:
2 914.77 EUR (3 236 679 pips)
Perdita lorda:
-1 472.69 EUR (1 551 595 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (213.48 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
276.23 EUR (19)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
9.40%
Massimo carico di deposito:
24.87%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
3.63
Long Trade:
402 (77.76%)
Short Trade:
115 (22.24%)
Fattore di profitto:
1.98
Profitto previsto:
2.79 EUR
Profitto medio:
8.83 EUR
Perdita media:
-7.88 EUR
Massime perdite consecutive:
21 (-159.30 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-159.30 EUR (21)
Crescita mensile:
23.29%
Previsione annuale:
282.60%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.43 EUR
Massimale:
397.61 EUR (23.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.73% (396.61 EUR)
Per equità:
23.52% (106.01 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 517
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.6K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.7M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +45.74 EUR
Worst Trade: -29 EUR
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +213.48 EUR
Massima perdita consecutiva: -159.30 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
20.77 × 503
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅


Meine TirolRisk Signale können Sie auch direkt auf roboforex.at für eine Performance Fee von 30% kopieren.


AURI SACRA FAMES


