SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / TirolRisk Nur Gold
Wolfgang Zaunschirm

TirolRisk Nur Gold

Wolfgang Zaunschirm
0 comentarios
Fiabilidad
111 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 650%
RoboMarkets-ECN
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
573
Transacciones Rentables:
373 (65.09%)
Transacciones Irrentables:
200 (34.90%)
Mejor transacción:
45.74 EUR
Peor transacción:
-37.51 EUR
Beneficio Bruto:
3 521.08 EUR (3 454 737 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 674.00 EUR (1 609 781 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (213.48 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
276.23 EUR (19)
Ratio de Sharpe:
0.28
Actividad comercial:
8.40%
Carga máxima del depósito:
24.87%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
4.65
Transacciones Largas:
453 (79.06%)
Transacciones Cortas:
120 (20.94%)
Factor de Beneficio:
2.10
Beneficio Esperado:
3.22 EUR
Beneficio medio:
9.44 EUR
Pérdidas medias:
-8.37 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
21 (-159.30 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-159.30 EUR (21)
Crecimiento al mes:
29.74%
Pronóstico anual:
360.90%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
34.43 EUR
Máxima:
397.61 EUR (23.71%)
Reducción relativa:
De balance:
48.73% (396.61 EUR)
De fondos:
23.52% (106.01 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 573
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 1.8M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +45.74 EUR
Peor transacción: -38 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 21
Beneficio máximo consecutivo: +213.48 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -159.30 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboMarkets-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
20.77 × 503
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑 
 
Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist. 
 
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ 
 
Informieren Sie sich auf https://www.tirolrisk.at 
 
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ 
 


AURI SACRA FAMES


No hay comentarios
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 21:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 06:56
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.27 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 15:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 12:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 11:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 08:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 02:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 11:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 05:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.22 00:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 03:19
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.11 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
TirolRisk Nur Gold
30 USD al mes
650%
0
0
USD
750
EUR
111
98%
573
65%
8%
2.10
3.22
EUR
49%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.