SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / WILLIAM RLKS_8YR_M1_M2 TMGM338
Yui Ming Wan

WILLIAM RLKS_8YR_M1_M2 TMGM338

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
101 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 160%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 040
Kârla kapanan işlemler:
4 715 (78.06%)
Zararla kapanan işlemler:
1 325 (21.94%)
En iyi işlem:
1 143.88 USD
En kötü işlem:
-201.61 USD
Brüt kâr:
27 367.01 USD (1 216 258 pips)
Brüt zarar:
-16 340.08 USD (1 162 890 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (38.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 556.93 USD (4)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
98.85%
Maks. mevduat yükü:
21.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
7.29
Alış işlemleri:
3 002 (49.70%)
Satış işlemleri:
3 038 (50.30%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
1.83 USD
Ortalama kâr:
5.80 USD
Ortalama zarar:
-12.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 108.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 108.61 USD (8)
Aylık büyüme:
3.59%
Yıllık tahmin:
43.58%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 512.86 USD (9.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.01% (1 512.86 USD)
Varlığa göre:
75.37% (9 550.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 1447
AUDCAD 1269
GBPNZD 686
NZDUSD 638
EURUSD 452
EURJPY 382
AUDUSD 370
AUDNZD 245
AUDJPY 162
AUDCHF 149
USDCAD 114
EURCHF 61
CADCHF 42
USDSGD 23
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 1.2K
AUDCAD 1.5K
GBPNZD 1.6K
NZDUSD 658
EURUSD 520
EURJPY 199
AUDUSD 2.2K
AUDNZD 1K
AUDJPY 582
AUDCHF 127
USDCAD 593
EURCHF 346
CADCHF 344
USDSGD 50
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD -84K
AUDCAD 36K
GBPNZD 30K
NZDUSD -12K
EURUSD 25K
EURJPY 5K
AUDUSD 56K
AUDNZD 29K
AUDJPY -29K
AUDCHF -7.7K
USDCAD -16K
EURCHF 18K
CADCHF 5.8K
USDSGD 3.2K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 143.88 USD
En kötü işlem: -202 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +38.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 108.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 8
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
0.20 × 162
Exness-Real18
1.25 × 4
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.04.02 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 20:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 15:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 14:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.16 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.16 19:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.14 17:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 03:24
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 02:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 01:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 23:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 21:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 20:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 19:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 18:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 13:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 15:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 10:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.26 01:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
WILLIAM RLKS_8YR_M1_M2 TMGM338
Ayda 30 USD
160%
0
0
USD
10K
USD
101
100%
6 040
78%
99%
1.67
1.83
USD
75%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.