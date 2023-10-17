- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6 040
Profit Trade:
4 715 (78.06%)
Loss Trade:
1 325 (21.94%)
Best Trade:
1 143.88 USD
Worst Trade:
-201.61 USD
Profitto lordo:
27 367.01 USD (1 216 258 pips)
Perdita lorda:
-16 340.08 USD (1 162 890 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (38.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 556.93 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
98.85%
Massimo carico di deposito:
21.36%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
7.29
Long Trade:
3 002 (49.70%)
Short Trade:
3 038 (50.30%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
1.83 USD
Profitto medio:
5.80 USD
Perdita media:
-12.33 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 108.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 108.61 USD (8)
Crescita mensile:
2.49%
Previsione annuale:
32.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 512.86 USD (9.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.01% (1 512.86 USD)
Per equità:
75.37% (9 550.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|1447
|AUDCAD
|1269
|GBPNZD
|686
|NZDUSD
|638
|EURUSD
|452
|EURJPY
|382
|AUDUSD
|370
|AUDNZD
|245
|AUDJPY
|162
|AUDCHF
|149
|USDCAD
|114
|EURCHF
|61
|CADCHF
|42
|USDSGD
|23
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|1.2K
|AUDCAD
|1.5K
|GBPNZD
|1.6K
|NZDUSD
|658
|EURUSD
|520
|EURJPY
|199
|AUDUSD
|2.2K
|AUDNZD
|1K
|AUDJPY
|582
|AUDCHF
|127
|USDCAD
|593
|EURCHF
|346
|CADCHF
|344
|USDSGD
|50
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|-84K
|AUDCAD
|36K
|GBPNZD
|30K
|NZDUSD
|-12K
|EURUSD
|25K
|EURJPY
|5K
|AUDUSD
|56K
|AUDNZD
|29K
|AUDJPY
|-29K
|AUDCHF
|-7.7K
|USDCAD
|-16K
|EURCHF
|18K
|CADCHF
|5.8K
|USDSGD
|3.2K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 143.88 USD
Worst Trade: -202 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +38.29 USD
Massima perdita consecutiva: -1 108.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 8
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.20 × 162
|
Exness-Real18
|1.25 × 4
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
160%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
101
100%
6 040
78%
99%
1.67
1.83
USD
USD
75%
1:500