Yui Ming Wan

WILLIAM RLKS_8YR_M1_M2 TMGM338

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
101 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 160%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 040
Profit Trade:
4 715 (78.06%)
Loss Trade:
1 325 (21.94%)
Best Trade:
1 143.88 USD
Worst Trade:
-201.61 USD
Profitto lordo:
27 367.01 USD (1 216 258 pips)
Perdita lorda:
-16 340.08 USD (1 162 890 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (38.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 556.93 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
98.85%
Massimo carico di deposito:
21.36%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
7.29
Long Trade:
3 002 (49.70%)
Short Trade:
3 038 (50.30%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
1.83 USD
Profitto medio:
5.80 USD
Perdita media:
-12.33 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 108.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 108.61 USD (8)
Crescita mensile:
2.49%
Previsione annuale:
32.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 512.86 USD (9.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.01% (1 512.86 USD)
Per equità:
75.37% (9 550.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 1447
AUDCAD 1269
GBPNZD 686
NZDUSD 638
EURUSD 452
EURJPY 382
AUDUSD 370
AUDNZD 245
AUDJPY 162
AUDCHF 149
USDCAD 114
EURCHF 61
CADCHF 42
USDSGD 23
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 1.2K
AUDCAD 1.5K
GBPNZD 1.6K
NZDUSD 658
EURUSD 520
EURJPY 199
AUDUSD 2.2K
AUDNZD 1K
AUDJPY 582
AUDCHF 127
USDCAD 593
EURCHF 346
CADCHF 344
USDSGD 50
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD -84K
AUDCAD 36K
GBPNZD 30K
NZDUSD -12K
EURUSD 25K
EURJPY 5K
AUDUSD 56K
AUDNZD 29K
AUDJPY -29K
AUDCHF -7.7K
USDCAD -16K
EURCHF 18K
CADCHF 5.8K
USDSGD 3.2K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 143.88 USD
Worst Trade: -202 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +38.29 USD
Massima perdita consecutiva: -1 108.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 8
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
0.20 × 162
Exness-Real18
1.25 × 4
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.