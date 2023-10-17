SignauxSections
Yui Ming Wan

WILLIAM RLKS_8YR_M1_M2 TMGM338

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
101 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 160%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 039
Bénéfice trades:
4 714 (78.05%)
Perte trades:
1 325 (21.94%)
Meilleure transaction:
1 143.88 USD
Pire transaction:
-201.61 USD
Bénéfice brut:
27 366.23 USD (1 216 138 pips)
Perte brute:
-16 340.08 USD (1 162 890 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (38.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 556.93 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
98.85%
Charge de dépôt maximale:
21.36%
Dernier trade:
33 il y a des minutes
Trades par semaine:
58
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
7.29
Longs trades:
3 001 (49.69%)
Courts trades:
3 038 (50.31%)
Facteur de profit:
1.67
Rendement attendu:
1.83 USD
Bénéfice moyen:
5.81 USD
Perte moyenne:
-12.33 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-1 108.61 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 108.61 USD (8)
Croissance mensuelle:
2.65%
Prévision annuelle:
32.16%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 512.86 USD (9.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.01% (1 512.86 USD)
Par fonds propres:
75.37% (9 550.11 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 1446
AUDCAD 1269
GBPNZD 686
NZDUSD 638
EURUSD 452
EURJPY 382
AUDUSD 370
AUDNZD 245
AUDJPY 162
AUDCHF 149
USDCAD 114
EURCHF 61
CADCHF 42
USDSGD 23
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 1.2K
AUDCAD 1.5K
GBPNZD 1.6K
NZDUSD 658
EURUSD 520
EURJPY 199
AUDUSD 2.2K
AUDNZD 1K
AUDJPY 582
AUDCHF 127
USDCAD 593
EURCHF 346
CADCHF 344
USDSGD 50
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD -84K
AUDCAD 36K
GBPNZD 30K
NZDUSD -12K
EURUSD 25K
EURJPY 5K
AUDUSD 56K
AUDNZD 29K
AUDJPY -29K
AUDCHF -7.7K
USDCAD -16K
EURCHF 18K
CADCHF 5.8K
USDSGD 3.2K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 143.88 USD
Pire transaction: -202 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +38.29 USD
Perte consécutive maximale: -1 108.61 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 8
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
0.20 × 162
Exness-Real18
1.25 × 4
Aucun avis
2025.04.02 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 20:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 15:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 14:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.16 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.16 19:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.14 17:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 03:24
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 02:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 01:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 23:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 21:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 20:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 19:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 18:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 13:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 15:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 10:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.26 01:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
