Thiago Rabello Albino

Thiago Rabello Conta Master AT

Thiago Rabello Albino
0 inceleme
Güvenilirlik
112 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 643%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 731
Kârla kapanan işlemler:
3 282 (69.37%)
Zararla kapanan işlemler:
1 449 (30.63%)
En iyi işlem:
463.45 USD
En kötü işlem:
-895.62 USD
Brüt kâr:
30 090.14 USD (3 438 985 pips)
Brüt zarar:
-20 409.88 USD (478 622 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (46.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 212.01 USD (13)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
97.54%
Maks. mevduat yükü:
24.94%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.00
Alış işlemleri:
2 288 (48.36%)
Satış işlemleri:
2 443 (51.64%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
2.05 USD
Ortalama kâr:
9.17 USD
Ortalama zarar:
-14.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-244.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-895.62 USD (1)
Aylık büyüme:
0.82%
Yıllık tahmin:
10.01%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 210.51 USD (10.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.24% (419.99 USD)
Varlığa göre:
56.17% (1 747.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 4047
NZDCAD 332
AUDCAD 261
AUDNZD 18
USDJPY 7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 6.8K
NZDCAD 406
AUDCAD 4.6K
AUDNZD -51
USDJPY 101
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 51K
NZDCAD 8.5K
AUDCAD 30K
AUDNZD -202
USDJPY 2.8K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +463.45 USD
En kötü işlem: -896 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +46.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -244.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 16
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Valutrades-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 18
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
0.38 × 3473
Exness-MT5Real
0.50 × 2
Just2Trade-MT5
0.50 × 6
GBEbrokers-LIVE
0.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.54 × 28
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 15
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.79 × 19
ICMarketsSC-MT5-2
0.80 × 10
Ava-Real 1-MT5
0.80 × 5
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.03 × 144
AdmiralsGroup-Live
1.14 × 274
RoboForex-Pro
1.96 × 154
Eightcap-Live
3.00 × 3
7 daha fazla...
Disclaimer:

O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Thiago Rabello Conta Master AT
Ayda 1000 USD
643%
0
0
USD
19K
USD
112
90%
4 731
69%
98%
1.47
2.05
USD
56%
1:200
Kopyala

