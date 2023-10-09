- Прирост
Всего трейдов:
5 124
Прибыльных трейдов:
3 594 (70.14%)
Убыточных трейдов:
1 530 (29.86%)
Лучший трейд:
463.45 USD
Худший трейд:
-1 592.76 USD
Общая прибыль:
38 693.34 USD (3 483 167 pips)
Общий убыток:
-27 542.61 USD (498 884 pips)
Макс. серия выигрышей:
85 (1 360.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 645.34 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
97.54%
Макс. загрузка депозита:
24.94%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
5.20
Длинных трейдов:
2 494 (48.67%)
Коротких трейдов:
2 630 (51.33%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
2.18 USD
Средняя прибыль:
10.77 USD
Средний убыток:
-18.00 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-244.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 592.76 USD (1)
Прирост в месяц:
10.08%
Годовой прогноз:
122.30%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 143.88 USD (18.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.54% (2 143.88 USD)
По эквити:
56.17% (1 747.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4047
|NZDCAD
|567
|AUDCAD
|404
|AUDNZD
|33
|USDJPY
|7
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|6.8K
|NZDCAD
|789
|AUDCAD
|5.5K
|AUDNZD
|80
|USDJPY
|101
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|51K
|NZDCAD
|14K
|AUDCAD
|46K
|AUDNZD
|1.4K
|USDJPY
|2.8K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +463.45 USD
Худший трейд: -1 593 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 360.08 USD
Макс. убыток в серии: -244.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ActivTradesCorp-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 18
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 11
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
Valutrades-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.04 × 348
|
ActivTradesCorp-Server
|0.38 × 3473
|
GBEbrokers-LIVE
|0.50 × 2
|
Just2Trade-MT5
|0.50 × 6
|
Exness-MT5Real
|0.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.54 × 28
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.73 × 15
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.79 × 19
|
Ava-Real 1-MT5
|0.80 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.03 × 144
|
AdmiralsGroup-Live
|1.14 × 274
|
RoboForex-Pro
|1.96 × 154
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
Нет отзывов
