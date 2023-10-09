СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Thiago Rabello Conta Master AT
Thiago Rabello Albino

Thiago Rabello Conta Master AT

Thiago Rabello Albino
0 отзывов
Надежность
124 недели
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2023 760%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5 124
Прибыльных трейдов:
3 594 (70.14%)
Убыточных трейдов:
1 530 (29.86%)
Лучший трейд:
463.45 USD
Худший трейд:
-1 592.76 USD
Общая прибыль:
38 693.34 USD (3 483 167 pips)
Общий убыток:
-27 542.61 USD (498 884 pips)
Макс. серия выигрышей:
85 (1 360.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 645.34 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
97.54%
Макс. загрузка депозита:
24.94%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
5.20
Длинных трейдов:
2 494 (48.67%)
Коротких трейдов:
2 630 (51.33%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
2.18 USD
Средняя прибыль:
10.77 USD
Средний убыток:
-18.00 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-244.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 592.76 USD (1)
Прирост в месяц:
10.08%
Годовой прогноз:
122.30%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 143.88 USD (18.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.54% (2 143.88 USD)
По эквити:
56.17% (1 747.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 4047
NZDCAD 567
AUDCAD 404
AUDNZD 33
USDJPY 7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 6.8K
NZDCAD 789
AUDCAD 5.5K
AUDNZD 80
USDJPY 101
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 51K
NZDCAD 14K
AUDCAD 46K
AUDNZD 1.4K
USDJPY 2.8K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +463.45 USD
Худший трейд: -1 593 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 360.08 USD
Макс. убыток в серии: -244.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ActivTradesCorp-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XMGlobal-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 16
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 18
StriforSVG-Live
0.00 × 11
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 2
Valutrades-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.04 × 348
ActivTradesCorp-Server
0.38 × 3473
GBEbrokers-LIVE
0.50 × 2
Just2Trade-MT5
0.50 × 6
Exness-MT5Real
0.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.54 × 28
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 15
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.79 × 19
Ava-Real 1-MT5
0.80 × 5
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.03 × 144
AdmiralsGroup-Live
1.14 × 274
RoboForex-Pro
1.96 × 154
еще 8...
Disclaimer:

O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
Нет отзывов
2025.12.16 03:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 17:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 17:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 07:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 06:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 05:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.29 14:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
