シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Thiago Rabello Conta Master AT
Thiago Rabello Albino

Thiago Rabello Conta Master AT

Thiago Rabello Albino
レビュー0件
信頼性
124週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 760%
ActivTradesCorp-Server
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
5 124
利益トレード:
3 594 (70.14%)
損失トレード:
1 530 (29.86%)
ベストトレード:
463.45 USD
最悪のトレード:
-1 592.76 USD
総利益:
38 693.34 USD (3 483 167 pips)
総損失:
-27 542.61 USD (498 884 pips)
最大連続の勝ち:
85 (1 360.08 USD)
最大連続利益:
1 645.34 USD (31)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
97.54%
最大入金額:
24.94%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
50
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
5.20
長いトレード:
2 494 (48.67%)
短いトレード:
2 630 (51.33%)
プロフィットファクター:
1.40
期待されたペイオフ:
2.18 USD
平均利益:
10.77 USD
平均損失:
-18.00 USD
最大連続の負け:
14 (-244.85 USD)
最大連続損失:
-1 592.76 USD (1)
月間成長:
8.67%
年間予想:
105.23%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2 143.88 USD (18.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.54% (2 143.88 USD)
エクイティによる:
56.17% (1 747.60 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 4047
NZDCAD 567
AUDCAD 404
AUDNZD 33
USDJPY 7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 6.8K
NZDCAD 789
AUDCAD 5.5K
AUDNZD 80
USDJPY 101
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 51K
NZDCAD 14K
AUDCAD 46K
AUDNZD 1.4K
USDJPY 2.8K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +463.45 USD
最悪のトレード: -1 593 USD
最大連続の勝ち: 31
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 360.08 USD
最大連続損失: -244.85 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ActivTradesCorp-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

XMGlobal-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 16
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 18
StriforSVG-Live
0.00 × 11
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 2
Valutrades-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.04 × 359
ActivTradesCorp-Server
0.38 × 3473
GBEbrokers-LIVE
0.50 × 2
Just2Trade-MT5
0.50 × 6
Exness-MT5Real
0.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.54 × 28
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 15
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.79 × 19
Ava-Real 1-MT5
0.80 × 5
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.03 × 144
AdmiralsGroup-Live
1.14 × 274
RoboForex-Pro
1.96 × 154
8 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Disclaimer:

O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
レビューなし
2025.12.16 03:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 17:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 17:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 07:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 06:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 05:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.29 14:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Thiago Rabello Conta Master AT
1000 USD/月
760%
0
0
USD
11K
USD
124
91%
5 124
70%
98%
1.40
2.18
USD
56%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください