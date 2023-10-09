- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
5 124
利益トレード:
3 594 (70.14%)
損失トレード:
1 530 (29.86%)
ベストトレード:
463.45 USD
最悪のトレード:
-1 592.76 USD
総利益:
38 693.34 USD (3 483 167 pips)
総損失:
-27 542.61 USD (498 884 pips)
最大連続の勝ち:
85 (1 360.08 USD)
最大連続利益:
1 645.34 USD (31)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
97.54%
最大入金額:
24.94%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
50
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
5.20
長いトレード:
2 494 (48.67%)
短いトレード:
2 630 (51.33%)
プロフィットファクター:
1.40
期待されたペイオフ:
2.18 USD
平均利益:
10.77 USD
平均損失:
-18.00 USD
最大連続の負け:
14 (-244.85 USD)
最大連続損失:
-1 592.76 USD (1)
月間成長:
8.67%
年間予想:
105.23%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2 143.88 USD (18.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.54% (2 143.88 USD)
エクイティによる:
56.17% (1 747.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4047
|NZDCAD
|567
|AUDCAD
|404
|AUDNZD
|33
|USDJPY
|7
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|6.8K
|NZDCAD
|789
|AUDCAD
|5.5K
|AUDNZD
|80
|USDJPY
|101
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|51K
|NZDCAD
|14K
|AUDCAD
|46K
|AUDNZD
|1.4K
|USDJPY
|2.8K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +463.45 USD
最悪のトレード: -1 593 USD
最大連続の勝ち: 31
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 360.08 USD
最大連続損失: -244.85 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ActivTradesCorp-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 18
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 11
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
Valutrades-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.04 × 359
|
ActivTradesCorp-Server
|0.38 × 3473
|
GBEbrokers-LIVE
|0.50 × 2
|
Just2Trade-MT5
|0.50 × 6
|
Exness-MT5Real
|0.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.54 × 28
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.73 × 15
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.79 × 19
|
Ava-Real 1-MT5
|0.80 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.03 × 144
|
AdmiralsGroup-Live
|1.14 × 274
|
RoboForex-Pro
|1.96 × 154
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
