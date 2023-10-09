SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Thiago Rabello Conta Master AT
Thiago Rabello Albino

Thiago Rabello Conta Master AT

Thiago Rabello Albino
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
124 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 760%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
5 124
Gewinntrades:
3 594 (70.14%)
Verlusttrades:
1 530 (29.86%)
Bester Trade:
463.45 USD
Schlechtester Trade:
-1 592.76 USD
Bruttoprofit:
38 693.34 USD (3 483 167 pips)
Bruttoverlust:
-27 542.61 USD (498 884 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
85 (1 360.08 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 645.34 USD (31)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
97.54%
Max deposit load:
24.94%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
50
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
5.20
Long-Positionen:
2 494 (48.67%)
Short-Positionen:
2 630 (51.33%)
Profit-Faktor:
1.40
Mathematische Gewinnerwartung:
2.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.77 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-244.85 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 592.76 USD (1)
Wachstum pro Monat :
8.67%
Jahresprognose:
105.23%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
2 143.88 USD (18.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.54% (2 143.88 USD)
Kapital:
56.17% (1 747.60 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 4047
NZDCAD 567
AUDCAD 404
AUDNZD 33
USDJPY 7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 6.8K
NZDCAD 789
AUDCAD 5.5K
AUDNZD 80
USDJPY 101
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 51K
NZDCAD 14K
AUDCAD 46K
AUDNZD 1.4K
USDJPY 2.8K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +463.45 USD
Schlechtester Trade: -1 593 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 31
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 360.08 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -244.85 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ActivTradesCorp-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XMGlobal-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 16
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 18
StriforSVG-Live
0.00 × 11
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 2
Valutrades-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.04 × 365
ActivTradesCorp-Server
0.38 × 3473
GBEbrokers-LIVE
0.50 × 2
Just2Trade-MT5
0.50 × 6
Exness-MT5Real
0.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.54 × 28
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 15
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.79 × 19
Ava-Real 1-MT5
0.80 × 5
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.03 × 144
AdmiralsGroup-Live
1.14 × 274
RoboForex-Pro
1.96 × 154
noch 8 ...
Disclaimer:

O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
Keine Bewertungen
2025.12.16 03:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 17:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 17:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 07:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 06:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 05:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.29 14:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.