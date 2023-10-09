- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
5 124
盈利交易:
3 594 (70.14%)
亏损交易:
1 530 (29.86%)
最好交易:
463.45 USD
最差交易:
-1 592.76 USD
毛利:
38 693.34 USD (3 483 167 pips)
毛利亏损:
-27 542.61 USD (498 884 pips)
最大连续赢利:
85 (1 360.08 USD)
最大连续盈利:
1 645.34 USD (31)
夏普比率:
0.09
交易活动:
97.54%
最大入金加载:
24.94%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
50
平均持有时间:
2 天
采收率:
5.20
长期交易:
2 494 (48.67%)
短期交易:
2 630 (51.33%)
利润因子:
1.40
预期回报:
2.18 USD
平均利润:
10.77 USD
平均损失:
-18.00 USD
最大连续失误:
14 (-244.85 USD)
最大连续亏损:
-1 592.76 USD (1)
每月增长:
9.81%
年度预测:
122.30%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2 143.88 USD (18.03%)
相对跌幅:
结余:
12.54% (2 143.88 USD)
净值:
56.17% (1 747.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4047
|NZDCAD
|567
|AUDCAD
|404
|AUDNZD
|33
|USDJPY
|7
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|6.8K
|NZDCAD
|789
|AUDCAD
|5.5K
|AUDNZD
|80
|USDJPY
|101
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|51K
|NZDCAD
|14K
|AUDCAD
|46K
|AUDNZD
|1.4K
|USDJPY
|2.8K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +463.45 USD
最差交易: -1 593 USD
最大连续赢利: 31
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 360.08 USD
最大连续亏损: -244.85 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ActivTradesCorp-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 18
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 11
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
Valutrades-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.04 × 351
|
ActivTradesCorp-Server
|0.38 × 3473
|
GBEbrokers-LIVE
|0.50 × 2
|
Just2Trade-MT5
|0.50 × 6
|
Exness-MT5Real
|0.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.54 × 28
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.73 × 15
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.79 × 19
|
Ava-Real 1-MT5
|0.80 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.03 × 144
|
AdmiralsGroup-Live
|1.14 × 274
|
RoboForex-Pro
|1.96 × 154
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
