Thiago Rabello Albino

Thiago Rabello Conta Master AT

Thiago Rabello Albino
0 recensioni
Affidabilità
112 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2023 643%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 731
Profit Trade:
3 282 (69.37%)
Loss Trade:
1 449 (30.63%)
Best Trade:
463.45 USD
Worst Trade:
-895.62 USD
Profitto lordo:
30 090.14 USD (3 438 985 pips)
Perdita lorda:
-20 409.88 USD (478 622 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (46.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 212.01 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
97.54%
Massimo carico di deposito:
24.94%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.00
Long Trade:
2 288 (48.36%)
Short Trade:
2 443 (51.64%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
2.05 USD
Profitto medio:
9.17 USD
Perdita media:
-14.09 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-244.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-895.62 USD (1)
Crescita mensile:
1.50%
Previsione annuale:
18.14%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 210.51 USD (10.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.24% (419.99 USD)
Per equità:
56.17% (1 747.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 4047
NZDCAD 332
AUDCAD 261
AUDNZD 18
USDJPY 7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 6.8K
NZDCAD 406
AUDCAD 4.6K
AUDNZD -51
USDJPY 101
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 51K
NZDCAD 8.5K
AUDCAD 30K
AUDNZD -202
USDJPY 2.8K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +463.45 USD
Worst Trade: -896 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +46.12 USD
Massima perdita consecutiva: -244.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 16
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Valutrades-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 18
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
0.38 × 3473
Exness-MT5Real
0.50 × 2
Just2Trade-MT5
0.50 × 6
GBEbrokers-LIVE
0.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.54 × 28
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 15
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.79 × 19
ICMarketsSC-MT5-2
0.80 × 10
Ava-Real 1-MT5
0.80 × 5
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.03 × 144
AdmiralsGroup-Live
1.14 × 274
RoboForex-Pro
1.96 × 154
Eightcap-Live
3.00 × 3
7 più
Disclaimer:

O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
Non ci sono recensioni
2025.09.24 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 07:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 06:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 05:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.29 14:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 14:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.25 20:36
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 06:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.07.31 14:57
No swaps are charged on the signal account
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Thiago Rabello Conta Master AT
1000USD al mese
643%
0
0
USD
19K
USD
112
90%
4 731
69%
98%
1.47
2.05
USD
56%
1:200
Copia

