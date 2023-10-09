- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 731
Profit Trade:
3 282 (69.37%)
Loss Trade:
1 449 (30.63%)
Best Trade:
463.45 USD
Worst Trade:
-895.62 USD
Profitto lordo:
30 090.14 USD (3 438 985 pips)
Perdita lorda:
-20 409.88 USD (478 622 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (46.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 212.01 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
97.54%
Massimo carico di deposito:
24.94%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.00
Long Trade:
2 288 (48.36%)
Short Trade:
2 443 (51.64%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
2.05 USD
Profitto medio:
9.17 USD
Perdita media:
-14.09 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-244.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-895.62 USD (1)
Crescita mensile:
1.50%
Previsione annuale:
18.14%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 210.51 USD (10.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.24% (419.99 USD)
Per equità:
56.17% (1 747.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4047
|NZDCAD
|332
|AUDCAD
|261
|AUDNZD
|18
|USDJPY
|7
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|6.8K
|NZDCAD
|406
|AUDCAD
|4.6K
|AUDNZD
|-51
|USDJPY
|101
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|51K
|NZDCAD
|8.5K
|AUDCAD
|30K
|AUDNZD
|-202
|USDJPY
|2.8K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +463.45 USD
Worst Trade: -896 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +46.12 USD
Massima perdita consecutiva: -244.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Valutrades-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 18
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|0.38 × 3473
|
Exness-MT5Real
|0.50 × 2
|
Just2Trade-MT5
|0.50 × 6
|
GBEbrokers-LIVE
|0.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.54 × 28
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.73 × 15
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.79 × 19
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.80 × 10
|
Ava-Real 1-MT5
|0.80 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.03 × 144
|
AdmiralsGroup-Live
|1.14 × 274
|
RoboForex-Pro
|1.96 × 154
|
Eightcap-Live
|3.00 × 3
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
Non ci sono recensioni
