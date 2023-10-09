- Incremento
Total de Trades:
5 124
Transacciones Rentables:
3 594 (70.14%)
Transacciones Irrentables:
1 530 (29.86%)
Mejor transacción:
463.45 USD
Peor transacción:
-1 592.76 USD
Beneficio Bruto:
38 693.34 USD (3 483 167 pips)
Pérdidas Brutas:
-27 542.61 USD (498 884 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
85 (1 360.08 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 645.34 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
97.54%
Carga máxima del depósito:
24.94%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
50
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
5.20
Transacciones Largas:
2 494 (48.67%)
Transacciones Cortas:
2 630 (51.33%)
Factor de Beneficio:
1.40
Beneficio Esperado:
2.18 USD
Beneficio medio:
10.77 USD
Pérdidas medias:
-18.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-244.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 592.76 USD (1)
Crecimiento al mes:
9.81%
Pronóstico anual:
122.30%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
2 143.88 USD (18.03%)
Reducción relativa:
De balance:
12.54% (2 143.88 USD)
De fondos:
56.17% (1 747.60 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4047
|NZDCAD
|567
|AUDCAD
|404
|AUDNZD
|33
|USDJPY
|7
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|6.8K
|NZDCAD
|789
|AUDCAD
|5.5K
|AUDNZD
|80
|USDJPY
|101
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|51K
|NZDCAD
|14K
|AUDCAD
|46K
|AUDNZD
|1.4K
|USDJPY
|2.8K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +463.45 USD
Peor transacción: -1 593 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 31
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1 360.08 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -244.85 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ActivTradesCorp-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 18
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 11
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
Valutrades-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.04 × 359
|
ActivTradesCorp-Server
|0.38 × 3473
|
GBEbrokers-LIVE
|0.50 × 2
|
Just2Trade-MT5
|0.50 × 6
|
Exness-MT5Real
|0.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.54 × 28
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.73 × 15
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.79 × 19
|
Ava-Real 1-MT5
|0.80 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.03 × 144
|
AdmiralsGroup-Live
|1.14 × 274
|
RoboForex-Pro
|1.96 × 154
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
No hay comentarios
