Thiago Rabello Albino

Thiago Rabello Conta Master AT

Thiago Rabello Albino
Fiabilidad
124 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 760%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
5 124
Transacciones Rentables:
3 594 (70.14%)
Transacciones Irrentables:
1 530 (29.86%)
Mejor transacción:
463.45 USD
Peor transacción:
-1 592.76 USD
Beneficio Bruto:
38 693.34 USD (3 483 167 pips)
Pérdidas Brutas:
-27 542.61 USD (498 884 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
85 (1 360.08 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 645.34 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
97.54%
Carga máxima del depósito:
24.94%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
50
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
5.20
Transacciones Largas:
2 494 (48.67%)
Transacciones Cortas:
2 630 (51.33%)
Factor de Beneficio:
1.40
Beneficio Esperado:
2.18 USD
Beneficio medio:
10.77 USD
Pérdidas medias:
-18.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-244.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 592.76 USD (1)
Crecimiento al mes:
9.81%
Pronóstico anual:
122.30%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
2 143.88 USD (18.03%)
Reducción relativa:
De balance:
12.54% (2 143.88 USD)
De fondos:
56.17% (1 747.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 4047
NZDCAD 567
AUDCAD 404
AUDNZD 33
USDJPY 7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 6.8K
NZDCAD 789
AUDCAD 5.5K
AUDNZD 80
USDJPY 101
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 51K
NZDCAD 14K
AUDCAD 46K
AUDNZD 1.4K
USDJPY 2.8K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +463.45 USD
Peor transacción: -1 593 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 31
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1 360.08 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -244.85 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ActivTradesCorp-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XMGlobal-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 16
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 18
StriforSVG-Live
0.00 × 11
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 2
Valutrades-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.04 × 359
ActivTradesCorp-Server
0.38 × 3473
GBEbrokers-LIVE
0.50 × 2
Just2Trade-MT5
0.50 × 6
Exness-MT5Real
0.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.54 × 28
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 15
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.79 × 19
Ava-Real 1-MT5
0.80 × 5
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.03 × 144
AdmiralsGroup-Live
1.14 × 274
RoboForex-Pro
1.96 × 154
otros 8...
Disclaimer:

O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
2025.12.16 03:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 17:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 17:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 07:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 06:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 05:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.29 14:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
