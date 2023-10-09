SinaisSeções
Thiago Rabello Albino

Thiago Rabello Conta Master AT

Thiago Rabello Albino
0 comentários
Confiabilidade
124 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2023 760%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
5 124
Negociações com lucro:
3 594 (70.14%)
Negociações com perda:
1 530 (29.86%)
Melhor negociação:
463.45 USD
Pior negociação:
-1 592.76 USD
Lucro bruto:
38 693.34 USD (3 483 167 pips)
Perda bruta:
-27 542.61 USD (498 884 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
85 (1 360.08 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 645.34 USD (31)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
97.54%
Depósito máximo carregado:
24.94%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
50
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
5.20
Negociações longas:
2 494 (48.67%)
Negociações curtas:
2 630 (51.33%)
Fator de lucro:
1.40
Valor esperado:
2.18 USD
Lucro médio:
10.77 USD
Perda média:
-18.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-244.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 592.76 USD (1)
Crescimento mensal:
10.28%
Previsão anual:
122.30%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2 143.88 USD (18.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.54% (2 143.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
56.17% (1 747.60 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 4047
NZDCAD 567
AUDCAD 404
AUDNZD 33
USDJPY 7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 6.8K
NZDCAD 789
AUDCAD 5.5K
AUDNZD 80
USDJPY 101
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 51K
NZDCAD 14K
AUDCAD 46K
AUDNZD 1.4K
USDJPY 2.8K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +463.45 USD
Pior negociação: -1 593 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 360.08 USD
Máxima perda consecutiva: -244.85 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ActivTradesCorp-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XMGlobal-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 16
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 18
StriforSVG-Live
0.00 × 11
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 2
Valutrades-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.04 × 359
ActivTradesCorp-Server
0.38 × 3473
GBEbrokers-LIVE
0.50 × 2
Just2Trade-MT5
0.50 × 6
Exness-MT5Real
0.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.54 × 28
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 15
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.79 × 19
Ava-Real 1-MT5
0.80 × 5
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.03 × 144
AdmiralsGroup-Live
1.14 × 274
RoboForex-Pro
1.96 × 154
8 mais ...
Disclaimer:

O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
Sem comentários
2025.12.16 03:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 17:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 17:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 07:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 06:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 05:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.29 14:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Thiago Rabello Conta Master AT
1000 USD por mês
760%
0
0
USD
11K
USD
124
91%
5 124
70%
98%
1.40
2.18
USD
56%
1:200
