Thiago Rabello Albino

Thiago Rabello Conta Master AT

Thiago Rabello Albino
0 avis
Fiabilité
112 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2023 643%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 731
Bénéfice trades:
3 282 (69.37%)
Perte trades:
1 449 (30.63%)
Meilleure transaction:
463.45 USD
Pire transaction:
-895.62 USD
Bénéfice brut:
30 090.14 USD (3 438 985 pips)
Perte brute:
-20 409.88 USD (478 622 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (46.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 212.01 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
97.54%
Charge de dépôt maximale:
24.94%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
8.00
Longs trades:
2 288 (48.36%)
Courts trades:
2 443 (51.64%)
Facteur de profit:
1.47
Rendement attendu:
2.05 USD
Bénéfice moyen:
9.17 USD
Perte moyenne:
-14.09 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-244.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-895.62 USD (1)
Croissance mensuelle:
1.50%
Prévision annuelle:
18.14%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 210.51 USD (10.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.24% (419.99 USD)
Par fonds propres:
56.17% (1 747.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 4047
NZDCAD 332
AUDCAD 261
AUDNZD 18
USDJPY 7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 6.8K
NZDCAD 406
AUDCAD 4.6K
AUDNZD -51
USDJPY 101
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 51K
NZDCAD 8.5K
AUDCAD 30K
AUDNZD -202
USDJPY 2.8K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +463.45 USD
Pire transaction: -896 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +46.12 USD
Perte consécutive maximale: -244.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ActivTradesCorp-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 16
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Valutrades-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 18
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
0.38 × 3473
Exness-MT5Real
0.50 × 2
Just2Trade-MT5
0.50 × 6
GBEbrokers-LIVE
0.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.54 × 28
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 15
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.79 × 19
ICMarketsSC-MT5-2
0.80 × 10
Ava-Real 1-MT5
0.80 × 5
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.03 × 144
AdmiralsGroup-Live
1.14 × 274
RoboForex-Pro
1.96 × 154
Eightcap-Live
3.00 × 3
7 plus...
Disclaimer:

O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
Aucun avis
2025.09.24 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 07:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 06:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 05:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.29 14:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 14:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.25 20:36
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 06:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.07.31 14:57
No swaps are charged on the signal account
