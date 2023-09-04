SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Robotizz Xperience AMS
Renato Takahashi

Robotizz Xperience AMS

Renato Takahashi
0 inceleme
Güvenilirlik
108 hafta
0 / 0 USD
Ayda 150 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 99%
XPMT5-PRD
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 940
Kârla kapanan işlemler:
1 954 (49.59%)
Zararla kapanan işlemler:
1 986 (50.41%)
En iyi işlem:
378.00 BRL
En kötü işlem:
-370.00 BRL
Brüt kâr:
132 713.00 BRL (437 450 pips)
Brüt zarar:
-127 784.00 BRL (422 765 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (434.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
1 104.00 BRL (7)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
9.49%
Maks. mevduat yükü:
24.77%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
34 dakika
Düzelme faktörü:
1.11
Alış işlemleri:
2 011 (51.04%)
Satış işlemleri:
1 929 (48.96%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
1.25 BRL
Ortalama kâr:
67.92 BRL
Ortalama zarar:
-64.34 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-940.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-1 411.00 BRL (10)
Aylık büyüme:
-6.90%
Yıllık tahmin:
-83.73%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
131.00 BRL
Maksimum:
4 446.00 BRL (46.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.51% (4 446.00 BRL)
Varlığa göre:
6.02% (578.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINZ23 357
WINJ25 343
WINJ24 324
WINV24 321
WINQ24 320
WINM25 315
WINZ24 312
WING24 308
WINM24 290
WINQ25 289
WINV23 282
WING25 270
WINV25 209
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINZ23 59
WINJ25 -586
WINJ24 453
WINV24 -1.6K
WINQ24 508
WINM25 1.2K
WINZ24 414
WING24 -1
WINM24 387
WINQ25 -505
WINV23 403
WING25 1.5K
WINV25 -51
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINZ23 670
WINJ25 -6.4K
WINJ24 5.1K
WINV24 -11K
WINQ24 5.7K
WINM25 7.6K
WINZ24 -215
WING24 -10
WINM24 4.4K
WINQ25 -2.6K
WINV23 4.6K
WING25 9.1K
WINV25 -2.6K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +378.00 BRL
En kötü işlem: -370 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +434.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -940.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XPMT5-PRD
3.86 × 4490
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Sinal Robotizz Xperience, com robôs Maxximus Autotrader e Lavoazzie Robotrader.


Robô Maxximus Autotrader para miniíndice WIN, no timeframe M4.

Ativo (timeframe): WIN (M4).


Robô Lavoazzie Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Nessa conta, estão rodando duas configurações do Lavoazzie, sendo que uma opera na reversão, com início às 9:30 e término de trades às 11:30, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários. A outra configuração roda das 11:30 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:30 e resultados muito bons no horário estabelecido.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044


İnceleme yok
