Renato Takahashi

Robotizz Xperience AMS

Renato Takahashi
0 avis
Fiabilité
108 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 150 USD par mois
croissance depuis 2023 101%
XPMT5-PRD
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 933
Bénéfice trades:
1 951 (49.60%)
Perte trades:
1 982 (50.39%)
Meilleure transaction:
378.00 BRL
Pire transaction:
-370.00 BRL
Bénéfice brut:
132 573.00 BRL (437 100 pips)
Perte brute:
-127 500.00 BRL (422 055 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (434.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
1 104.00 BRL (7)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
9.49%
Charge de dépôt maximale:
24.77%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
34 minutes
Facteur de récupération:
1.14
Longs trades:
2 009 (51.08%)
Courts trades:
1 924 (48.92%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
1.29 BRL
Bénéfice moyen:
67.95 BRL
Perte moyenne:
-64.33 BRL
Pertes consécutives maximales:
12 (-940.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-1 411.00 BRL (10)
Croissance mensuelle:
0.30%
Prévision annuelle:
3.62%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
131.00 BRL
Maximal:
4 446.00 BRL (46.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.51% (4 446.00 BRL)
Par fonds propres:
6.02% (578.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINZ23 357
WINJ25 343
WINJ24 324
WINV24 321
WINQ24 320
WINM25 315
WINZ24 312
WING24 308
WINM24 290
WINQ25 289
WINV23 282
WING25 270
WINV25 202
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINZ23 59
WINJ25 -586
WINJ24 453
WINV24 -1.6K
WINQ24 508
WINM25 1.2K
WINZ24 414
WING24 -1
WINM24 387
WINQ25 -505
WINV23 403
WING25 1.5K
WINV25 12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINZ23 670
WINJ25 -6.4K
WINJ24 5.1K
WINV24 -11K
WINQ24 5.7K
WINM25 7.6K
WINZ24 -215
WING24 -10
WINM24 4.4K
WINQ25 -2.6K
WINV23 4.6K
WING25 9.1K
WINV25 -2.2K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +378.00 BRL
Pire transaction: -370 BRL
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +434.00 BRL
Perte consécutive maximale: -940.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XPMT5-PRD
3.86 × 4490
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Sinal Robotizz Xperience, com robôs Maxximus Autotrader e Lavoazzie Robotrader.


Robô Maxximus Autotrader para miniíndice WIN, no timeframe M4.

Ativo (timeframe): WIN (M4).


Robô Lavoazzie Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Nessa conta, estão rodando duas configurações do Lavoazzie, sendo que uma opera na reversão, com início às 9:30 e término de trades às 11:30, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários. A outra configuração roda das 11:30 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:30 e resultados muito bons no horário estabelecido.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044


Aucun avis
2025.09.15 14:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 13:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 21:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 18:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 14:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 14:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 16:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 20:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 19:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 17:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 13:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 15:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 14:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 20:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 20:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 13:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
